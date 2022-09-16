49-летняя Юлия Высоцкая похвасталась стройными ножками в смелой мини-юбке

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В августе Юлия Высоцкая отметила 49-летие. Но, глядя на стройную и харизматичную актрису, в это верится с большим трудом: выглядит она гораздо моложе. Звезда кулинарного телешоу «Едим дома» часто выбирает наряды, подчеркивающие ее хрупкую фигуру подростка. Вот и на открытии юбилейного 100-го сезона театра Моссовета Высоцкая появилась в смелой для ее возраста мини-юбке, позволившей ей похвастаться длинными ногами и красивым загаром.

Супруга режиссера нарядилась в бежевую плиссированную юбку, черную блузку и нарочито грубые ботинки. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юлия пришла на традиционный осенний сбор труппы вместе с мужем, 85-летним Андреем Кончаловским. Супруга режиссера нарядилась в бежевую плиссированную юбку, черную блузку и нарочито грубые ботинки. Волосы она собрала в простой хвост. Образ дополнили массивные кольца на пальцах.

Судя по покрывающему ножки актрисы коричневому загару, Юлия немало времени провела на солнце. В августе Высоцкая и Кончаловский отдыхали в Италии. У супругов есть дом в Тоскане, куда они ездят каждое лето. Во время отпуска пара заехала в Венецию, где в это время проходил международный кинофестиваль. В соцсетях Андрей Кончаловский сообщил, что из-за бойкота российского кино на кинофоруме он впредь отказался от участия в Венецианском кинофестивале. При этом режиссер отметил, что Венеция достойна посещения и сама по себе, без кинофорума.

Мини-юбка позволила актрисе похвастаться длинными ногами и красивым загаром. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Недавно Юлия Высоцкая раскрыла один из своих бьюти-секретов. Оказывается, актриса – большая поклонница криосауны. Артистка призналась, что ей нравится эффект, оказываемый на кожу низкой температурой. Юлия вообще часто применяет процедуры, связанные с холодом. Например, она регулярно обливается холодной водой и спит при достаточно низкой температуре.

- Криосауну я в первый раз попробовала десять лет назад, делала курсом. Мне нравится и процесс, и результат, - рассказала Высоцкая в соцсетях. - Когда начала делать, думала исключительно об оздоровительном эффекте. А потом, изучив достаточно много материалов, нашла подтверждение тому, что через внутреннее оздоровление эти процедуры влияют и на внешний вид. Подтягивается кожа, спадают отеки, да и вообще все процессы протекают более интенсивно.

Эту процедуру актриса проходит раз в год курсом - 10 раз через день. Плюс Юлия время от времени посещает криокамеру.

«Это два небольших помещения. В первом температура -50°С, в нем находишься 30 секунд. Потом переходишь в смежное соседнее, там температура минус 110°С, и в нем можно находиться до пяти минут», - рассказала Высоцкая.