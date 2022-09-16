Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ждут четвертого ребенка

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс станут родителями в четвертый раз! «Интересное положение» актрисы стало явным на саммите Forbes Power Women's Summit, куда она пришла в облегающем наряде. Блейк долго скрывала беременность от публики и носила объемные наряды, маскирующие животик. Но теперь тайное стало явным. 35-летняя американская актриса находится на последних месяцах беременности, сообщил портал Page Six.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли уже воспитывают троих дочек: 7-летнюю Джеймс, 5-летнюю Инес и 2-летнюю Бетти. Возможно, теперь у пары наконец-то родится долгожданный сын.

Райан и Блейк познакомились 12 лет назад на съемках фильма «Зеленый фонарь». Но роман между ними случился только годом позже, когда они впервые отправились на свидание. Тогда звезда «Дэдпула» развелся со Скарлетт Йоханссон, а Блейк рассталась с Леонардо Ди Каприо.

- Мы долгое время были приятелями, и я думаю, что это лучший способ завязать отношения, начать как друзья, - вспоминал 45-летний Райан.

Супруги уже воспитывают троих дочек: 7-летнюю Джеймс, 5-летнюю Инес и 2-летнюю Бетти. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В апреле 2012 года влюбленные купили дом в Бедфорде за два миллиона долларов и стали жить под одной крышей. Через год они поженились. Артисты устроили тайную свадьбу: молодоженам хотелось, чтобы о ней не пронюхали папарацци. Блейк и Рейнольдс вообще стремятся максимально оградить свою личную жизнь от публики.

- Мы хотим, чтобы у наших детей была такая же нормальная жизнь, как была и у нас в детстве. Мы не хотим лишать их того, что у нас было, потому что тогда мы будем чувствовать себя настоящими эгоистами, - поделилась Блейк в интервью в 2016 году.

Напомним, со звездой фильмов "Престиж", "Вики Кристина Барселона", "Железный человек 2", "Мстители" Скарлетт Йоханссон Райан Рейнольдс официально расстался в 2010 году. Их брак продлился всего два года.

- Жить с другим актером — сложное дело, - призналась Скарлетт Йохансонн в одном из интервью. - Требуется реальное понимание того, как вы будете разделять время, особенно когда ваши карьеры развиваются с одинаковой скоростью. Если кто-то один из пары становится более успешным, это создает проблемы в отношениях. Возникает конкуренция, что для супругов убийственно.

Блейк Лайвли в 2011 году несколько месяцев встречалась с Леонардо Ди Каприо, однако до свадьбы с актером дело так и не дошло.