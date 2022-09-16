Елизавета II умерла: Сотни брендов лишились права использовать королевский герб на своей продукции

Согласно правилам, использовать королевский герб компании могут после получения так называемого королевского ордера Фото: REUTERS

Почти 900 мировых брендов, среди которых такие популярные как Heinz и Waitrose, в связи со смертью королевы Елизаветы II потеряли право использовать на своей продукции изображение британского герба.

Теперь производителям придется доказывать, что новая королевская семья использует их продукцию.

Согласно правилам, использовать королевский герб компании могут после получения так называемого королевского ордера – документа, подтверждающего факт использования продукции определенной компании членами правящей британской семьи. Для этого товары или услуги должны поставляться им на постоянной основе.

Кроме того бренды, подающие заявку на королевский ордер, должны иметь планы устойчивого развития, а также подтверждение усилий по борьбе за окружающую среду.

Новоиспеченный британский монарх Карл III имеет право не только выдавать новые королевские ордера, но и пересматривать ранее выданные.