Королевские причуды: Стали известны странные привычки Карла III

B поездках нового монарха сопровождает целый фургон с личными вещами Фото: REUTERS

У нового британского короля Карла III есть достаточно специфические привычки, из-за которых приближенные за глаза едва ли не с самого детства называют монарха «избалованным принцем». Например, августейшая особа очень любит мед и постоянно возит с собой контейнер, в котором находится как минимум шесть видов этого продукта.

– Куда бы он ни отправился, этот контейнер был всегда с ним. У него всегда шесть разных видов меда, несколько особых сортов мюсли, – рассказал бывший шеф-повар Букингемского дворца Грэм Ньюболд.

А еще он сообщил, что Карл III не жалует традиционные английские завтраки, предпочитая им мюсли, а каждый прием пищи сопровождает употреблением подогретых до определенной температуры печенья и сыра.

С другой стороны – а зачем быть королем, если не можешь есть то, что хочется.

Кроме этого в поездках нового монарха сопровождает целый фургон с личными вещами, ортопедической кроватью и его собственными картинами. А еще Карл III возит с собой личный стульчак для унитаза и определенную туалетную бумагу.

Также приближенные монарха рассказали о его придирчивости на бытовом уровне – по утрам на его щетке должен лежать ровно дюйм (2,54 сантиметра) зубной пасты, а шнурки на обуви должны быть разглажены.