Странные принципы: Папа римский считает приемлемыми поставки оружия на Украину

Франциск заявил, что сторонам конфликта не стоит отказываться от диалога Фото: REUTERS

Папа римский Франциск заявил, что поставки оружия киевскому режиму не противоречат моральным принципам и напомнил о концепции «справедливой войны».

– Это политическое решение, которое может быть моральным, морально приемлемым, если оно принимается в условиях морали, – сказал понтифик в беседе с журналистами.

И добавил, что «мотивация в значительной степени определяет нравственность действия».

Пытаясь перевести это с «папского» на человеческий, получается примерно так: «Если нельзя, но очень хочется – то можно».

А подвести мотивацию под поставки оружия режиму, в течение восьми лет занимающемуся откровенным геноцидом русскоязычного населения, совсем несложно. Например – экономическая выгода.

В продолжение беседы Франциск заявил, что сторонам конфликта не стоит отказываться от диалога, даже если вести его очень тяжело, поскольку иначе вопрос может оказаться и вовсе нерешаемым.

– Это всегда шаг вперед, с протянутой рукой, всегда. Потому что в противном случае мы закрываем единственную разумную дверь к миру, – сказал Папа римский, отвечая на вопрос о возможных переговорах России и Украины.