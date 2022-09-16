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Экономика16 сентября 2022 5:49

Под знаком тигра: как жизнь редкого хищника зависит от благополучия человека

В стартовый день Восточного экономического форума прошел II Международный форум по сохранению тигра

Чтобы увеличить численность тигра, недостаточно проводить лишь мероприятия по его охране. Важно организовать системную работу по экологическому просвещению, уделять внимание работе с коренными и местными сообществами, для которых биологические ресурсы - это основа жизнеобеспечения и сохранения традиционной культуры. Это внесет значительный вклад в предотвращение браконьерства, контрабанды и нелегальной торговли тиграми, считают участники сессии «Экологическое просвещение и работа с населением в поддержку мероприятий по сохранению тигра».

ТИГР КАК ЧАСТЬ ЭКОСИСТЕМЫ

Тигр - не только символ устойчивой окружающей среды, но и в целом показатель стабильного экономического роста. В Индии, например, национальные парки — это важный источник развития территории.

- У европейских компаний уже давно усилия для сохранения биоразнообразия являются частью их ДНК. Бизнесу нужно всесторонне выстраивать отношения, в том числе с населением, с окружающей средой, с другими участниками экосистемы, - считает Генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕВ) Шиллинг Тадзио

- Когда мы говорим об изменении климата нам важно на глобальном уровне показывать обществу: посмотрите, эти инвестиции благотворно скажутся на всем человечестве. Если мы выделяем средства для сохранения лесов, где проживают тигры, то это также будет вкладом в сохранение природных ресурсов в целом, - продолжил Генеральный секретарь Глобального тигриный форум Гопал Раджеш.

КОНФЛИКТ ТРАДИЦИЙ И ПРОСВЕЩЕНИЯ

Участники дискуссии обсудили вопрос тигриных ферм, которые существуют в некоторых странах Азии. Краснокнижных хищников выращивают для получения отдельных органов, которые используют в народной медицине. Эту деятельность необходимо запретить, уверен министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Директор-основатель, программный директор Совета Глобальной тигриной инициативы (GTI) Кешава Варма поддержал российского чиновника. Он предложил разработать нормативный документ, направленный на ликвидацию тигриных ферм, и объявить хищника символом азиатского региона и устойчивого развития.

- Спрос на части тела тигра — это часть традиций китайской медицины, они верят, что они обладают целебным эффектом, но медицинского подтверждения этим фактам нет, - рассказал он. - Предпринимались усилия убедить людей, но страна, государство, ничего не делает по этому поводу. Других стран это тоже касается, говорим ли мы о Вьетнаме, Лаосе, Камбодже и даже Мьянме. Там есть спрос, это очень печально. Если есть спрос — будет продолжаться нелегальная торговля, браконьерство. Мы должны остановить существование тигриных ферм. Надо призвать Китай и другие страны к совместной работе.

ПОДДЕРЖКА МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ

Среди других мер защиты тигра участники форума назвали увеличение финансирования программ по сохранению вида, усиление охраны мест обитания хищников, привлечение местного населения к сохранению вида, развитие экологического просвещения.

- Надо отчасти транслировать те традиционные знания, верования коренных народов в популяризации самого подхода к животному, принципам охраны, отношению человека к природе. Это может быть элементом обучения, а может быть составляющей экологического туризма, который сейчас развивается, - предложил член комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Григорий Ледков.

- Если у людей хорошая работа и зарплата, то они не будут тратить время на опасное занятие по поимке краснокнижных животных, - убежден генеральный директор АНО Центр «Амурский тигр» Сергей Арамилев. - Одна из задач нашей организации, наших партнеров и государства - изменение социально экономической обстановки, чтобы ресурс лесов был достаточен и для человека, и для тигра.

По словам Константина Чуйченко, национальные парки должны стать поселкообразующим предприятием, это должен быть центр экономической активности: «Мы хотим создавать там небольшие производства, которые позволят им не просто выживать, но и зарабатывать деньги, становиться опорой для коренного населения».

РЕЗУЛЬТАТЫ УЖЕ ЕСТЬ

За 2021-2022 годы учреждениями Минприроды РФ в ареале пребывания тигра проведено более тысячи эколого-просветительский мероприятий. Охват населения - более 70 тысяч человек.

Один из прекрасных примеров экологического просвещения – праздник День Тигра, который отмечают во Владивостоке в последнее воскресенье сентября. Краснодарский край в этом году создал День переднеазиатского леопарда, а республика Саха-Якутия хочет учредить у себя День Белого медведя.

- Все это примеры того, насколько эффективно может быть такое эмоционально-культурно-научное мероприятие как день, посвященный редкому виду животного, - рассказала Директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Министерства природных ресурсов и экологии РФ Ирина Маканова.

КСТАТИ

Тигриный поезд

5 сентября на железнодорожном вокзале города Владивосток в рамках мероприятий II Международного форума по сохранению тигра состоялась торжественная презентация тематического поезда, посвященного амурскому тигру. Цель информационной кампании – обратить внимание общественности на проблемы охраны окружающей среды и защиту исчезающих видов животных.

«Тигриным» стал один из составов поезда «Россия» Владивосток – Москва. Снаружи 12 вагонов украшены нарисованными портретами взрослых тигров и тигрят. Внутри состава размещены плакаты с информацией о редких видах животных России, требующих принятия первоочередных мер по восстановлению. Помимо амурского тигра, это переднеазиатский и дальневосточный леопарды, снежный барс, сайгак, зубр, аргали и другие. Все они входят в состав 13 приоритетных видов животных национального проекта «Экология».

Состав фирменного поезда «Россия» Владивосток – Москва идет семь суток и делает 131 остановку в больших и малых городах.

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