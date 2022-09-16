Россия и Мьянма: что мы получим от нового союзника в Азии

Фото фонда Росконгресс

Центр тяжести мировой экономики смещается на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион. Это не новость: серьезные аналитики говорили об этих процессах задолго до всех судьбоносных событий 2022 года. Но сейчас скорость изменений стала по-настоящему крейсерской. Не случайно на страницах западных СМИ с такой тревогой чуть ли не в ежедневном режиме появляются сообщения о том, Россия и Китай вместе строят новый мировой порядок, взамен американоцентричного, который установился по итогам Второй Мировой войны.

Впрочем, этот самый новый мировой порядок отнюдь не дело только двух великих мировых держав (или трех, если приплюсовать к России и Китаю Индию). Вокруг этого ядра формируются новые большие блоки. На проходящем в эти дни саммите Шанхайской организации сотрудничества Иран был включен в число участников этого мощного геополитического блока. А на недавно завершившемся Восточном экономическом форуме особое место занимала делегация Мьянмы - еще одного государства, назначенного в Штатах на роль «изгоя».

О Мьянме в нашей стране знают немного, меньше, чем о соседнем с ней туристическом Таиланде. Между тем, это совсем не карлик на карте мира. По численности населения Мьянма входит в топ-30 в мире, опережая, например, такое государство как Испания. А по размеру своей экономики юго-восточная страна сопоставима с Болгарией или Хорватией. Поэтому ни о каком снисходительном отношении к «новым партнерам» не должно быть и речи.

«Мы плотно связали наши экономики и стремимся к тому, чтобы они становились сильнее за счет официальных встреч на высоком уровне, укреплении диалога и всестороннего вовлечения», - сказал министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Зо Кан на сессии «Россия - АСЕАН» на ВЭФ-2022.

В прошлом году уже был зафиксирован рост взаимной торговли России со странами Юго-Восточной Азии на 27%. Потенциал - еще выше.

«России со странами АСЕАН, наверное, одна из самых удачных структур товарооборота. Она не замкнута только на энергоносителях, а имеет достаточно широкий спектр продукции, которую и мы поставляем в страны АСЕАН, и мы получаем из стран АСЕАН», - отметил глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

Мьянме сегодня интересны не только российская нефть (хотя недавно в стране учредили целый спецкомитет по импорту нефтепродуктов из России!), но и продовольствие, лекарства, даже космические технологии.

Можно с уверенностью сказать, что новые направления для российского экспорта в Азии будут появляться и дальше. Сегодня главная задача обеспечить для этого достаточную логистическую инфраструктуру, а также обеспечить комфортные для обеих сторон правила взаимодействия в банковской сфере, основанные на взаиморасчетах в национальных валютах, признании платежных систем.