Кристофер Девоншир-Эллис, партнер-основатель консалтинговой компании Dezan Shira & Associates Limited: Отношения России с Азией улучшаются на наших глазах

Кристофер Девоншир-Эллис Фото: Андрей МИНАЕВ

«ВРЕМЕНА СЕЙЧАС ИНТЕРЕСНЫЕ»

- Крис, вы давно работаете с Россией. Каковы, на ваш взгляд, основные проблемы российских компаний сегодня?

- Текущая геополитическая ситуация, санкции, отключение некоторых банков от системы денежных переводов SWIFT — все это повлекло за собой серьезные последствия. К тому же из России ушли многие западные компании, поставщики потребительских и других товаров.

Но теперь эти пробелы могут заполнить представители дружественных России стран. Именно это сейчас и происходит. К примеру, из супермаркетов практически пропали европейские сыры, но я заметил, что их место занимают сыры из Южной Америки.

- В основном из Аргентины...

- ...Да, и немного из Чили. Это вселяет надежду, и не только в плане сыров, конечно. Здесь, на Дальневосточном экономическом форуме, мы видим, как налаживаются отношения России со странами Азии — например, Вьетнамом. Оттуда в Россию поставляются морепродукты, а Россия взамен отправляет во Вьетнам свинину. С этим торговым коридором связаны огромные возможности и в лесной промышленности.

Так что если говорить об Азии, большая часть стран этого континента будут для России дружественными. Есть огромные возможности для развития торговли с Россией, заполнения вакантных мест, которые оставили западные поставщики.

Конечно, полностью компенсировать уход западных поставщиков получится еще не скоро. Но первые признаки восстановления уже намечаются. Азиатским странам сейчас очень интересно сотрудничать с Россией. Мы уже видим, как компании из России и Индии используют во взаимной торговле рубль и рупию. На этом форуме я был на сессии, посвященной сотрудничеству государств АСЕАН (Ассоциация стран Юго-Восточной Азии, - Ред.). И там говорили, что похоже, рубль будет использоваться в связке не только с индийской рупией, но и с вьетнамским донгом. И этот процесс будет развиваться. Думаю, в 2023 году мы увидим, что все больше других азиатских валют будет использоваться в связке с рублем в рамках дедолларизации и перехода на торговлю с использованием местных валют. Так что у нас сейчас очень интересные времена. Есть трудности, но среди этих проблем видны и первые признаки роста.

- Да уж, время сейчас интересное. А как в это «интересное» время развиваются ваши отношения с российскими деловыми партнерами?

- Моему бизнесу уже 30 лет, у нас есть офисы в Китае, в странах АСЕАН, Индии, ОАЭ, в Азии у нас более 600 юристов и бухгалтеров. И сейчас мы наблюдаем рост числа клиентов из России и огромный интерес со стороны российских компаний к выходу на азиатские рынки.

«В РОССИИ Я ВСТРЕЧАЛ ТОЛЬКО ДРУЖЕЛЮБНОЕ ОТНОШЕНИЕ»

- Изменились ли ваши отношения с россиянами?

- Дела идут как обычно, несмотря на проблемы со SWIFT. Кроме того, российским компаниям сложно открыть банковские счета в некоторых странах - Китае, Гонконге, Сингапуре. Сейчас им проще завести счет, например, в Дубае, Индии, странах АСЕАН. Это, кстати, подсказка российским предпринимателям о тех местах, где им стоит начинать бизнес, чтобы выйти на огромные азиатские рынки.

- Кристофер, а что вы можете сказать о деловых партнерах из нашей страны?

- Я и раньше так считал, и сейчас уверен в том, что россияне - очень отзывчивые, дружелюбные, душевные люди. Ничего другого, кроме атмосферы дружелюбия, по отношению к себе в России я не встречал.

Что касается бизнеса, то российские предприниматели часто очень консервативны в своих расходах. Они любят торговаться. Но у меня никогда не было проблем с неоплатой счетов и вообще споров по контрактам с российскими клиентами. Я уже более 30 лет работаю с россиянами и могу сказать: это надежные и достойные люди, их слова не расходятся с делом. Мы очень ценим это.

- Спасибо, рад это слышать! И, раз уж мы с вами встречаемся во Владивостоке, очень интересно ваше мнение: считаете ли вы Дальний Восток России перспективным регионом для бизнеса?

- Последствия геополитической борьбы, которую мы сейчас наблюдаем, подталкивают Дальний Восток России ближе к Юго-Восточной Азии. К примеру, как я уже говорил, у Вьетнама уже есть морской транспортный коридор с прямыми отгрузками между Хошимином и Владивостоком.

- А ведь есть не только вьетнамский Хошимин. Есть много крупных портов в Китае, на Филиппинах, в Японии… У Владивостока есть шанс стать важным транспортным узлом?

- Конечно. Логистические компании и предприятия, которые хотят продавать свои товары не только в Россию, но и в страны Центральной Азии, могут обратить свое внимание на прямые маршруты между Юго-Восточной Азией и Владивостоком. Для них это пути доступа к новым рынкам. Например, обширным территориям северо-востока Китая нужен Владивосток для доступа к Тихому океану. Еще есть Ченнаи - порт на юго-востоке Индии, откуда тоже есть прямые маршруты во Владивосток. Все это может стать началом крепких деловых отношений между Юго-Восточной Азией и востоком России.

Также страны Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии могут использовать Транссибирскую магистраль, которая идет с Дальнего востока на запад России. Потребительский рынок среднего класса в России составляет около 50 млн человек, это довольно много - почти столько же, сколько в Великобритании. Можно закупать продукцию в Юго-Восточной Азии с отгрузкой во Владивосток, а затем по Транссибу отправлять дальше по стране. И со временем такие маршруты будут становиться все более привлекательными.