Мезаки Масааки, главный исполнительный директор GPSS Holdings Inc: «Мы разделяем бизнес и политику, наши отношения с российскими партнерами не изменились»

Мезаки Масааки, главный исполнительный директор GPSS Holdings Inc Фото: Андрей МИНАЕВ

«ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА – ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ»

- Друзья, рады приветствовать вас в нашей студии. Хотелось бы обсудить несколько вопросов о международных деловых отношениях в сложившейся ситуации. На ваш взгляд, какие основные проблемы сегодня существуют в торгово-экономических отношениях России с Японией, и, главным образом, с японским бизнесом?

Мезаки Масааки, главный исполнительный директор GPSS Holdings Inc:

- Одна из главных проблем Японии - энергетика. И поскольку Япония импортирует около 90% энергии, нам всегда нужно поддерживать контакты со многими странами.

Наша задача заключается в развитии возобновляемой энергетики, строительстве и увеличении количества установок на основе возобновляемых источников энергии. Но переход с ископаемых видов топлива на возобновляемые источники энергии может занять длительное время. И пока нам все еще требуется ископаемое топливо. А у России - ближайшего соседа Японии - множество ресурсов. И мы бы хотели построить своего рода мост между Россией и Японией для развития энергетического бизнеса.

- С какими сложностями во взаимоотношениях с российскими партнерами ваш бизнес сталкивался за последние месяцы?

- Даже добраться сюда - сплошная головная боль. Раньше долететь из Японии до Владивостока можно было за пару часов. Но нам пришлось добираться через Дубай и Москву, и на дорогу у нас ушло почти сорок часов. Это какой-то кошмар!

Но одна из самых серьезных проблем связана с оплатой. Не получается отправить деньги через систему межбанковских переводов SWIFT, пластиковые карты использовать тоже не можем. За участие в форуме, за проживание и т. д. тоже нужно платить. Поэтому нам пришлось везти сюда наличные.

- Но есть возможность решить эти проблемы, хоть как-нибудь отправить деньги из Японии в Россию?

- По некоторым каналам - да, в других валютах, через специальный долларовый счет... Это единственный способ, хотя и не все российские банки сейчас могут принимать доллары.

«ХОРОШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТАНЕТ БОЛЬШЕ»

- Принято говорить, что кризис – это время возможностей. Какие новые возможности вы видите в этой сложной ситуации?

- Мы – одни из очень немногих иностранцев, которые проделали долгий путь из-за границы сюда. И, возможно, мы чуть ли не единственные японцы, которые приехали на этот форум. Не исключено, что эта ситуация даст нам возможность исследовать какое-то новое направления для работы в России. Например, инвестировать в недвижимость во Владивостоке или еще в других городах...

Несколько лет назад мы инвестировали в ряд объектов недвижимости. А сейчас российская валюта выросла и недвижимость тоже подорожала. Таким образом, инвестиции в российскую недвижимость оказались выгодными для Японии. Так что это хорошие возможности, и, полагаю, их станет еще больше, особенно на Дальнем Востоке.

В то же время огромный потенциал есть и в области энергетики, в том числе возобновляемой. У вас есть Камчатка, которая богата источниками возобновляемой энергии, а также крупные геотермальные электростанции. Дальний Восток уникален тем, что у него свои энергосети. Возможно, это связано с тем, что передавать сюда энергию из центральных регионов очень дорого. А возобновляемая энергетика - например, гидроэнергетика или энергия ветра, солнца, геотермальных источников - может использоваться для создания независимой энергосети, которая поставляет энергию потребителям дальневосточных районов. Для нас это возможность помочь в развитии возобновляемой энергетики в этом регионе.

- Дальний Восток России – это перспективный регион для ведения бизнеса?

- Да, у него большой потенциал. Ведь российский Дальний Восток, и особенно Владивосток - это центр Восточной Азии. Это и важный транспортный, портовый узел. Перевозить товар из Владивостока в Москву или в Европу по железной дороге быстрее, чем морем. Использование Владивостока как транспортного узла будет выгодно для Японии, Китая, Южной и даже Северной Кореи - в общем, для всех азиатских стран-соседей. На мой взгляд, при таком важном географическом положении у региона есть все шансы стать центром деловой активности.

«МЫ НЕ ДОЛЖНЫ РВАТЬ СВЯЗИ»

- На ваш взгляд, российские бизнесмены – надежные деловые партнеры?

- Все российские деловые партнеры, с которыми мы поддерживаем связь - очень хорошие, надежные люди. Никаких проблем у нас не возникает и мы бы по возможности хотели продолжить отношения с ними.

А еще в нашей компании в Токио есть русские сотрудники. В отношениях с ними тоже ничего не изменилось. Мы стараемся отделять политику от деловых отношений и вести бизнес как обычно.

- Как вы оцените свое участие в Восточном экономическом форуме?

Курата Такахиро, сопредставитель GPSS Holdings Inc:

- Мы рады приехать сюда, ведь мы тоже представляем Дальний Восток, Восточную Азию. И мы не должны рвать отношения из-за политики. Мы должны поддерживать связь и помогать в развитии потенциала Дальнего востока. Особенно сейчас. Например, появился новый торговый путь через моря Северного Ледовитого океана (Севморпуть, - Ред.), это важно. Он может стать альтернативой морскому пути через Сингапур и Суэцкий канал вокруг Африки, которым сейчас пользуется Азия. Но это в три раза дольше, чем через Арктику. Если Северный морской путь станет более популярным, то он будет одним из важных торговых маршрутов между Европой и Азией.