В 73 года ему придется привыкать ко всему новому – новому имени, новому месту жительства и новой роли, которую он сам когда-то назвал неотвратимой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вполне возможно, что ставший новым британским монархом Карл III, узнав о своем восшествии на престол, произнес: «Жизнь только начинается». Он ждал этого момента рекордные 70 лет, в один момент превратившись из наследника британской короны в Его Величество короля.

В 73 года ему придется привыкать ко всему новому – новому имени, новому месту жительства и новой роли, которую он сам когда-то назвал неотвратимой.

Первый, тихий, задумчивый

Вообще-то он с самых пеленок был первым – первым внуком правящего на тот момент короля, первым ребенком тогда еще принцессы Елизаветы, но на этом все и ограничилось: первым заводилой или первым учеником в классе он никогда не был.

Чарльз рос тихим, замкнутым и задумчивым. Отцу, принцу Филиппу, это очень не нравилось. Более того, он считал, что тяга сына к чтению и философским размышлениям есть не что иное, как слабость. И именно принц Филипп настоял на том, чтобы мальчика отправили в обычную школу, а не занимались с ним индивидуально, как это было принято всегда в семьях голубых кровей.

Ушастого принца в школе дразнили. Учителя тоже не были в восторге от его способностей. Разве что в предметах, связанных с искусством, он имел определенные достижения – был лучшим оратором в классе и срывал аплодисменты в школьных театральных постановках.

Принц Чарльз и принцесса Диана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Амурный фронт

Красавцем, стоит признать, принц никогда не был. Но на амурных фронтах одерживал одну победу за другой. Британские таблоиды не успевали смаковать подробности его новых романов. Дело доходило даже до предложений руки и сердца, но каждый раз властные родители останавливали нетерпеливого до брачных утех принца, настаивая на том, что его избранницей должна стать девушка титулованная и непременно невинная. Королева отвергла кандидатуру Камиллы Шанд (она показалась ей некрасивой), леди Сары Спенсер (Елизавета II знала о ее пристрастии к алкоголю), актрисы Сьюзан Джордж (знатная была распутница). Анна Оутс сама бросила принца, ей не нравилась его любвеобильность. А вот Аманда Уотс устраивала венценосных особ по всем параметрам, но она принцу почему-то отказала. В итоге, в порядком затянувшийся процесс вмешался отец, настоявший на том, чтобы сын остановил свой выбор на младшей сестре Сары Спенсер, Диане.

Мечты вне брака

Брак поначалу казался удачным. Подданные умилялись торжественному бракосочетанию пары, рождению у них сначала одного, потом второго сына. Чарльз даже стал первым представителем королевской фамилии, лично присутствовавшим на родах.

Но, как выяснилось, все эти годы он поддерживал связь со своей первой любовью – Камиллой, также успевшей сходить под венец и взять двойную фамилию мужа – Паркер-Боулз. Далеко не юные любовники крутили столь страстный роман, что у придворных, не раз становившихся свидетелями их телефонных разговоров, краснели уши. Именно лакеев принца до сих пор подозревают в том, что они записали один из диалогов Чарльза и Камиллы и передали его журналистам.

Разразившийся скандал назвали «тампонгейтом», и все потому, что принц признался любовнице, что «мечтает жить в ее трусиках или, на худой конец, брюках».

Спустя несколько лет после смерти Дианы, с которой Чарльз уже давно оформил развод, Камилла Паркер-Боулз все-таки войдет в королевскую семью, став новой принцессой Уэльской. Титул этот она никогда использовать не будет и переживет недовольство свекрови, отдельным указом запретившей ей становиться в будущем королевой. Только за несколько лет до своей смерти Елизавета II оказывать Камилле знаки внимания. Говорят, что монаршей милости невестка удостоилась… из-за своей любви к шляпкам. А королева была известной модницей и поклонницей дамских шляп.

Трудящийся принц

В чем только не упрекали принца Уэльского! То в скупости, годами видя на нем одно и то же пальто. То, прознав о том, что он требует, чтобы его шнурки всегда были поглажены, наоборот, в чрезмерной расточительности. Совсем уж странным сочли его любовь к меду: отправляясь в путешествие, Чарльз всегда берет с собой особый контейнер с шестью банками меда различных сортов. Есть у новоиспеченного монарха и другие причуды – отправляясь в гости, он везет личный стульчак для унитаза, а также картины из собственной коллекции.

Но Чарльза никогда не считали бездельником. Более того, его называли «самым трудящимся членом королевской семьи»: в год он проводил по 500-600 различных встреч. Первым из Виндзоров поехал на Кубу, побывал в России, объехал всю Африку.

Спустя несколько лет после смерти Дианы, с которой Чарльз уже давно оформил развод, Камилла Паркер-Боулз все-таки войдет в королевскую семью, став новой принцессой Уэльской. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прибыльные увлечения

А еще стал очень «зеленым»: ездит только на электромобиле, свои поместья оснастил солнечными батареями, на собственных угодьях выращивает экологически чистые фрукты и овощи. В продажу поступают не только груши и яблоки, но и разного рода настойки на них. Как утверждает сам Чарльз, зелья эти являются отличным гомеопатическим средством для вывода шлаков из организма. Ученые уже не раз критиковали его за чрезмерную пропаганду гомеопатии, которую они считают лженаукой. Но он не обращает на эту критику никакого внимания: продукция бренда Duchy Originals пополняет копилки его благотворительных фондов на немалые суммы.

Правда, с экологическими убеждениями короля не вяжется один занятный факт из его биографии. А именно: непримиримая борьба с барсуками. С 2005 года принц Чарльз активно лоббировал отстрел барсуков по всей Британии. Мотивировал он это тем, что млекопитающие из семейства куньих разносят туберкулез среди крупного рогатого скота, от чего сильно страдает животноводство. Но вот в чем штука: барсуков перебили, а коровы меньше болеть не стали. Истинные причины ненависти Виндозра к невинным полосатым животным так и остались неизвестными.

Удивительно, но Чарльзу всегда удавалось выходить сухим из воды, когда его ловили на финансовых махинациях. То вдруг выяснилось, что он активно переводил крупные суммы в оффшоры, направив миллионы в структуру, которую возглавляет на Бермудах его бывший сокурсник. Тогда принц оправдался, что на эти средства покупал земельные участки с целью защиты их от вырубки лесов. Потом принял миллион фунтов стерлингов от семьи организатора терактов 11 сентября 2001 году в Нью-Йорке Усамы бин Ладена. Чарльза спасло только то, что наличные он не прикарманил, а внес в кассу одного из своих благотворительных фондов.

Что ему действительно неплохо удается, так это занятие живописью. Ей он отдает все свободное время. Акварели кисти Чарльза выставлялись на престижных международных выставках. В общей сложности будущий король заработал на своих картинах 2 миллиона фунтов стерлингов. А еще столько же – на написании книг о ботанике и архитектуре.

Королевские тяготы

Видя, как Чарльз трогательно заботится о стареющей матери, британцы было забыли все его старые грехи. Но младший сын наследника престола, принц Гарри вместе со своей женой Меган Маркл обвинили чуть ли не всю королевскую семью в расизме. В знаменитом интервью, которое пара дала Опре Уинфри, они рассказали о том, что Виндзоры опасались рождения у рыжего Гарри и мулатки Меган детей «не с тем цветом кожи». Рейтинги Чарльза, на которого вполне прозрачно намекнул его отпрыск, вновь рухнули.

С сыном король так и не помирился. Что не прибавило ему симпатий. И Карлу III предстоят непростые времена: в 73 года он будет снова пытаться завоевать любовь и авторитет подданных. Для него все только начинается…