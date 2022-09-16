Звукомонтажер из Воронежа получила "Эмми": кто такая Лена Гликсон

В кои-то веки российский специалист был отмечен престижной голливудской наградой «Эмми». Фото: СОЦСЕТИ

В кои-то веки российский специалист был отмечен престижной голливудской наградой «Эмми». Елена Нежельская из Воронежа получила статуэтку за «Лучший монтаж звука для комедийного или драматического сериала» в проекте «Очень странные дела» — специфической подростковой ленте Netflix, дико популярной по всем мире (наряду с «Игрой кальмара» его посмотрели более миллиарда часов). Кто же она такая, как попала в Лос-Анджелес и лучшие голливудские проекты и почему из Елены Нежельской превратилась в Лену Гликсон?

Из Воронежа — в Беркли

Елена Нежельская родилась и выросла в Воронеже, окончила местный музыкальный колледж имени Ростроповичей, после чего сразу нацелилась на США. И подала заявку на участие в конкурсе в бостонский Berklee College Of Music — престижный музыкальный вуз в Бостоне. Несмотря на то, что Елена занималась вокалом и даже пела в воронежских мюзиклах, а еще играла на фортепиано, в Америке она выбрала кинокомпозиторство. От собеседования Нежельская осталась в восторге.

Фото: официальный сайт Елены Гликсон

— Прослушивание, после которого я стала учиться в Беркли, меня поразило своей необычностью, — вспоминала девушка. — Там была организована по-настоящему домашняя атмосфера, где можно было полностью расслабиться и сконцентрироваться только на том, что ты делаешь. В итоге я даже не волновалась, и смогла наилучшим образом выполнить все, что от меня требовалось.

Английский Нежельская знала хорошо, учила его с детского сада, потом в школе с углубленным изучением языков, ездила на курсы в США — так что проблем с коммуникацией не было.

Фото: официальный сайт Елены Гликсон

Про выдающихся русских кинокомпозиторов Эдуарда Артемьева, Александра Зацепина или Алексея Рыбникова девушка не говорила ни слова, зато восхищалась саундтреками к «Властелину колец» и «Списку Шиндлера». И мечта-таки сбылась — Елена отучилась в Беркли на кинокомпозитора (на первых курсах даже давала сольные концерты — само собой, на английском языке), взяла себе псевдоним Лена Гликсон (так в Голливуде более friendly) и устроилась на работу в крупнейший холдинг Warner Bros.

Фото: Личный архив

Как? Никаких странных дел. Талант.

— В Беркли мне очень нравилось музыкальное редактирование, и на сайте колледжа я нашла практику с Ником Соутом, который работает в связке с композитором Рольфом Кентом, очень известным профессионалом с большим портфолио, — объяснила Лена. — У Ника было время для того, чтобы научить меня азам профессии — от сочетания горячих клавиш в программном обеспечении и наиболее эффективных подходов в решении технических задач до тонкостей коммуникации с коллегами. После работы вместе с Ником я устроилась в компанию 2 Pop Music, которая является частью студии Warner Bros.

Фото: Личный архив

Звезда родилась!

Что конкретно делает Гликсон? Если упрощенно, то восстанавливает, «чинит» музыкальное произведение, прозвучавшее в фильме, но «сломанное» монтажом. Придает нарезке целостность.

— Моя задача как музыкального редактора нового типа — скульптурирование, сборка новой музыки из кусочков и демозаписей, созданных композитором, — поясняет Гликсон. —Проще всего объяснить это через аналогию с одеждой: тебе выдается платье стандартного размера, поэтому в некоторых местах оно может быть слишком широким, а в других — слишком узким. Моя задача — поработать с ним так, чтобы оно идеально «село» по сцене, ведь фильм в процессе монтажа может измениться несколько десятков раз.

Поскольку Гликсон встроилась в структуру Warner Bros., теперь у нее есть возможность работать с самыми крутыми проектами Голливуда: «Джокер», «Звезда родилась», «Отряд самоубийц» и проч. От общения с каждой американской звездой воронежский специалист испытывает неописуемый восторг.

— Работать с Леди Гагой было очень приятно: она помнила, как меня зовут, покупала мне обеды, а еще я сидела с ее собаками во время записи, — с уважением отзывается Лена.

«Не отказываюсь от мысли вернуться»

Кого только она не видела в Голливуде! В картине «Звезда родилась» Гликсон работала с Гагой и Брэдли Купером, в фильме «К звездам» — с Брэдом Питтом, в «Джокере» — с Хоакином Фениксом, в «Короле Ричарде» — с Рики Мартином и «командой Бейонсе».

Фото: Кадр из фильма

Специфика работы Гликсон такова, что приходится очень скрупулезно сшивать кусочки музыкального произведения, поэтому рабочий день выходит за рамки 10 часов. При этом никаких нормативов нет: на двухминутный отрезок из детского сериала «Привет, Джек!» может быть потрачено восемь часов, а каждая из серий «Очень странных дел» отняла по полмесяца.

Бюджет такого проекта может разрастаться от 50 тысяч долларов до полумиллиона долларов. Бывает, что приходится работать по 16 часов и в выходные тоже. Зарплату Лена не озвучивает, но сравнивает с доходом IT-специалистов Кремниевой долины. Живет в Лос-Анджелесе.

Несмотря на то, что Лена уже номинировалась на премию Союза саундредакторов Golden Reel, главный пока большой приз — статуэтку «Эмми» — Гликсон получила за работу в четвертом сезоне «Очень странных дел», вышедшем в 2022 году. Хотя трудилась в сериале напарником основного музыкального редактора.

— Мне пришло письмо от музыкального редактора Дэвида Клотца, который работал над первыми тремя сезонами «Очень странных дел», — вспоминает Гликсон. — Сначала я не поверила, подумала, что это просто какая-то массовая рассылка. Но оказалось, что Дэвид писал именно мне: он искал себе напарника, потому что масштаб сериала вырос, а в одиночку он уже справиться не мог.

Интересно, что в подростковом мистическом проекте девушка отвечала и за аутентичность языка, и за отсутствие клюквы. Только в процессе работы создатели «Очень странных дел» узнали, что Лена из России (видимо, она не афиширует это), и доверили ей отсматривать сцены, в которых звучит русский язык — Гликсон правила вопиющие ошибки, следила за переозвучкой и даже тренировала по видеосвязи немца Тома Влашиха (в сериале — Дмитрий Антонов) и серба Николу Джуричко (контрабандист Юрий).

На родину Лена не особо спешит.

— Я люблю Россию и не отказываюсь от мысли вернуться, но в данный момент структура отечественного кинопроизводства такова, что, к моему большому сожалению, в ней нет места моей профессии, — констатирует Гликсон.