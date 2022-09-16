Банки пересматривают условия для клиентов, но найти выгодные предложения еще можно

Недавно Центробанк России снизил ключевую ставку до 8% годовых. После ставки по вкладам в банках тоже начали падать, а условия по программам лояльности кредитные организации пересмотрели в худшую для клиентов сторону. Однако такая ситуация сложилась не у всех. Найти по-настоящему выгодные предложения все еще реально!

В большинстве банков программы кешбэка в настоящее время сохраняются на уровне в один-два процента. Но российские покупатели могут получить выгодный кешбэк на все покупки через банковую карту в размере 10%. При этом вознаграждение за покупки по банковской карте будет добавляться к тем акциям и скидкам, которые предоставляет продавец. Двойной профит! Рассказываем, как быстро подключиться к такой программе с суперкешбэком.