Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых: что это значит для экономики России

Цикл смягчения денежно-кредитной политики продолжается Фото: Михаил ФРОЛОВ

Центробанк сегодня в очередной раз решал судьбу ключевой ставки. И в итоге снова решил ее понизить. С 8 до 7,5% годовых. Такой исход прогнозировали большинство аналитиков. В ЦБ ожидаемо снизили темп. Что это значит? И как отразится на российской экономике, курсе рубля и ставках по вкладам и кредитам?

ИНФЛЯЦИЯ БОЛЬШЕ НЕ СТРАШНА

Ключевая ставка – главный показатель денежно-кредитной политики любой страны. От ее значения зависят ставки в коммерческих банках. Под какой процент те дают деньги в долг и под какой принимают их у населения. А размер ключевой ставки зависит от инфляционных ожиданий. Они, как и рост цен, сейчас снижаются.

- Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанным потребительским спросом. Динамика деловой активности складывается лучше, чем Банк России предполагал в июле. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность, - говорится в официальном сообщении Центробанка.

Уже больше трех месяцев инфляция в России снижается. Цены не растут, а падают. Это связано как с сезонными факторами, так и с эффектом высокой базы. Весной цены на многие товары сильно взлетели. А возможности населения больше не стали.

- В августе годовая инфляция снизилась до 14,3% - после 15,1% в июле, - подсчитали в ЦБ и тут же объяснили тенденцию. - Снижение общего показателя инфляции во многом произошло за счет продолжающейся коррекции цен на товары и услуги после их резкого роста в марте. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и в целом сдержанная динамика потребительского спроса. Дополнительным дезинфляционным фактором стало расширение предложения на отдельных товарных рынках в условиях сохраняющихся внешних и внутренних ограничений на экспорт.

В принципе, решение ЦБ довольно оправданно. Высокая ключевая ставка нужна для борьбы с инфляцией. А такой проблемы сейчас нет. Теперь, как прогнозируют в Центробанке, по итогам года рост цен составит от 11 до 13%. В следующем году будет в районе 6 – 7%, а в 2024-м опустится до 4%. Такой уровень инфляции в ЦБ считают оптимальным для российской экономики. Поэтому денежно-кредитная политика Центробанка направлена на то, чтобы снизить рост цен до этих значений.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ

Положительно. Рисков разгона инфляции сейчас действительно нет, а более дешевые кредиты – это всегда благо. Это позволит большему числу заемщиков воспользоваться заемными ресурсами, вложить их в развитие. Это ускорит потребительский спрос, что всегда позитивно отражается на росте экономики.

Курс рубля, скорее всего, не изменится. На него сейчас влияют другие факторы – в основном соотношение экспортных и импортных операций. А вот вклады станут еще менее выгодными. Снижение ставок по ним продолжится. Сейчас банки дают вкладчикам от 6 до 7% годовых в рублях.