Эксклюзивный магазин фототехники «Зенит» открылся в ГУМе

В списке приглашенных гостей главный архитектор проекта Борис Бернаскони и фотограф Игорь Мухин.

Это первый монобрендовый магазин КМЗ, в котором представлены фотообъективы и сувенирная продукция под легендарным брендом «Зенит».

«Многие ждали открытия первого магазина «Зенит» в России. Нашей целью было создать не только торговое пространство, где россияне и гости нашей страны будут приобретать уже давно известную продукцию, но также и настоящее арт-пространство для проведения выставок, лекций и мастер-классов», – комментирует событие генеральный директор КМЗ Александр Новиков.

Магазин «Зенит» площадью более 100 квадратных метров выполнен в минималистичном стиле и находится на третьем этаже ГУМа. Концепция пространства «Зенит» построена на идее призмы, преломляющей свет, и применена во всех элементах бренда: от логотипа и упаковки до витринного оборудования, поэтому в интерьере магазина и использовано два основных материала – стекло и свет.

Над дизайн-проектом работало архитектурное бюро BERNASKONI, известное такими работами, как «Ельцин Центр» в Екатеринбурге, «Матрекс» и «Гиперкуб» в инновационном центре «Сколково». Автором дизайна и главным архитектором проекта фирменного выставочно-торгового центра «Зенит» стал Борис Бернаскони.

Пространство магазина разделено на две зоны: торгово-выставочный зал и лаунж-зону, легко трансформируемую в лекторий. В центре зала расположен демонстрационный стол, представленный в виде арт-объекта, в прозрачное основание которого помещен оригинальный объектив, предназначавшийся для ведения съемки в космическом пространстве.

«Нам бы очень хотелось, чтобы это место стало точкой притяжения молодежи, где она сможет увидеть технологические достижения, которыми гордятся в нашей стране», – отметила руководитель данного проекта, заместитель генерального директора КМЗ по гражданской продукции Мария Сергеева.

Все элементы пространства – от света до предметов мебели и плитки терраццо – спроектированы специально для магазина «Зенит». Исторические своды Монье открыты и подчеркнуты светом натяжного светильника-стропы с надписью «Зенит». Кроме визуальной составляющей, в магазине также активно задействован звук. Звуковая инсталляция с использованием «розового шума», созданная в коллаборации с художником-композитором Кэмероном Грэмом, погружает посетителя в уникальный мир «Зенит».

Бренд «Зенит» стал популярен с выходом зеркальной пленочной камеры в 1956 году. Всего в Красногорске было произведено более 21 миллиона фотоаппаратов. Ими пользовались фотолюбители не только из России, но и из Скандинавии, Германии, Англии, Испании, Италии и других стран мира. По итогам народного голосования торговая марка «Зенит» вошла в топ-50 легендарных брендов, встав в один ряд с «Союзмультфильмом», ВДНХ, Эрмитажем и другими символами страны и советской эпохи.

Открытие магазина «Зенит» проходит в Москве параллельно с 10-й Международной ярмаркой современного искусства Cosmoscow, партнером которой выступает КМЗ. Эта экспозиция представляет новейшие тенденции арт-рынка и свыше 300 современных художников. Часть аудитории Cosmoscow сегодня присутствует и на открытии магазина «Зенит» на Красной площади.

Красногорский завод им. С. А. Зверева входит в состав Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех и является одним из ведущих предприятий России в области оптического и оптико-электронного приборостроения.