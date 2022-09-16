Кузбасс становится культурной столицей Сибири

С открытием театрального фестиваля-форума «Сверкающие грани театра» его участников поздравил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Ведущим церемонии стал народный артист России Дмитрий Харатьян. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Кузбасс до 30 октября превратится в одну большую культурную площадку: в регионе проходит Первый Международный театральный фестиваль-форум «Сверкающие грани театра». Участие в нем подтвердили более 30 профессиональных театров, в том числе труппы из Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара, Волгограда, Брянска, Томска, Новосибирска и Кузбасса. Будут и зарубежные гости – театральные коллективы из Белоруссии, Казахстана, Чехии и ДНР. В дни проведения фестиваля Кузбасс посетят более 1500 артистов и деятелей искусств из России и других государств.

В программе форума запланировано около 400 событий, в том числе спектакли, концерты, творческие встречи, мастер-классы и деловые мероприятия. Фестиваль охватывает разные виды и жанры отечественного театрального искусства: драматическое, музыкальное, кукольное, инклюзивное, искусство балета. Особое внимание будет уделено школьным и студенческим театрам. События фестиваля будут проходить в разных городах региона: в Кемерово, Новокузнецке, Прокопьевске, Киселевске, Юргае, Таштаголе, Белово и во многих других.

В ледовом дворце «Кузбасс» построили высокотехнологичную сцену высотой 15 метров. Для нее потребовалось более 160 тонн оборудования! Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

«ФЕСТИВАЛЬ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 50 ДНЕЙ – ЭТО НАСТОЯЩИЙ РЕКОРД»

Открытие фестиваля состоялось 10 сентября в ледовом дворце «Кузбасс» в Кемерове. Зрителей ждал яркий и незабываемый праздник.

«Уникальность фестиваля в том, что он объединит все жанры театрального искусства. Он будет проходить 50 дней - это настоящий рекорд, - отметил со сцены губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Уже в первый день для участия зарегистрировалось более 30 театров, в том числе - зарубежных. В Кузбассе уделяется огромное внимание сфере культуры - по поручению президента России Владимира Путина у нас строится один из четырех в стране кластеров искусств».

То, что фестиваль «Сверкающие грани театра» станет значимым событием для Кузбасса, подчеркнула и министр культуры РФ Ольга Любимова. Глава Минкультуры России направила артистам и зрителям свои поздравления:

Солистка Государственного академического Мариинского театра, заслуженная артистка РФ Альбина Шагимуратова. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

«Сегодня Кузбасс радушно принимает участников из регионов России и зарубежных стран. Уверена, что многочисленные любители театрального искусства, жители и гости Кемеровской области окунутся в атмосферу настоящего праздника. Афишу этого масштабного проекта составили спектакли всех жанров театрального искусства: зрителей ждут драматические, музыкальные, кукольные, балетные и инклюзивные постановки. Помимо этого, пройдут также круглые столы, конференции, творческие встречи и выставки. Желаю участникам вдохновения, реализации всех творческих замыслов, а зрителям - незабываемых впечатлений от встречи с искусством!», - пожелала Ольга Любимова.

Специально для церемонии открытия в ледовом дворце «Кузбасс» была выстроена высокотехнологичная сцена высотой 15 метров. Для нее в спортивный комплекс завезли более 160 тонн оборудования! Художественное оформление площадки было стилизовано под интерьер Академического театра. Почетными гостями церемонии стали актриса театра имени Вахтангова Юлия Рутберг, актриса Московского театра «Современник» Алена Бабенко, композитор и продюсер Ким Брейтбург, известный российский художник-постановщик Павел Каплевич. Свое вокальное искусство зрителям подарила прима Мариинского театра, заслуженная артистка РФ Альбина Шагимуратова, а смех и радость – артисты любимого поклонниками всех возрастов театра «Лицедеи» из Санкт-Петербурга. Ведущим праздника стал популярный актер Дмитрий Харатьян.

Перед зрителями выступили актеры театра «Лицедеи» из Санкт-Петербурга. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Свой видеопривет гостям форума передал народный артист России Владимир Машков. Худрук Московского театра Олега Табакова провел детство и юность в Новокузнецке. Его отец был актёром Новокузнецкого кукольного театра, мама – главным режиссером этого театра.

«Сохранение и продвижение уникальной русской культуры – наша общая цель на ближайшие десятилетия. Сегодня особенно важно культурное просвещение и внимание театрального сообщества к теме сохранения нашего богатейшего наследия. И что мне очень приятно – что Кузбасс в этом направлении активно развивается», – подчеркнул Владимир Машков.

В церемонии открытия форума также приняли участие студенты кузбасских вузов и 400 учащихся из 52 стран мира. У кузбасского фестиваля даже появился собственный гимн, написанный специально для этого события. Его исполнил сводный хор лучших вокалистов Кузбасса – всего более тысячи человек.

ИЗ УГОЛЬНОЙ СТОЛИЦЫ – В СТОЛИЦУ КУЛЬТУРНУЮ

Участник фестиваля народный артист России Дмитрий Харатьян отметил: «Кузбасс становится культурной столицей Сибири, здесь открываются филиалы Мариинского театра, Российского института сценических искусств, Русского музея». По мнению экспертов, в условиях «отмены русской культуры» на Западе особенно важно сохранять и развивать культурные традиции не только в Москве и в Санкт-Петербурге, но и в регионах. Кузбасс в этом отношении является примером для остальных. Регион стремительно развивается и меняется во всех сферах, в том числе и в культурной.

Актриса Московского театра «Современник» Алена Бабенко родилась и выросла в Кемерове. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

«В Кузбассе видны масштабные перемены. Заложено много культурных объектов, создаются условия для подготовки культурных кадров для самого Кузбасса и других сибирских регионов, - отметил политолог Олег Матвейчев в беседе с «Клубом Регионов» . - Губернатор Цивилев – человек деятельный и старается делать то, что объявил, то есть это не просто обещания. Каждый, кто был в Кузбассе пять лет назад и приедет сейчас, удивится, увидев количество строек. Тут - курорт мирового значения Шерегеш, а тут - культурный кластер, там - мощнейшие спортивные объекты, а здесь - дороги, промышленные предприятия».

Если раньше Кузбасс считался исключительно промышленным регионом, то сейчас здесь зарождаются новые традиции и формируется мощная культурная среда. И вслед за званием угольной столицы России регион смело утверждает за собой статус культурной столицы.

«Конечно, нужно выводить фестивали в регионы, - уверена первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы РФ Елена Драпеко. - Москва и Петербург переполнены разного рода фестивалями, здесь это уже не является гигантским событием, а для региона - очень значимое, так как приедут мастера из разных театров. Не везде ведь есть собственные театры, поэтому, когда приезжает труппа и показывает искусство высокого уровня, это, конечно, событие для местной интеллигенции и всех городов».

Открытие фестиваля стало ярким и насыщенным праздником. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

По мнению известного кинорежиссера, депутата Госдумы Николая Бурляева, именно сейчас серьезные театральные фестивали и форумы востребованы как никогда. Подобные мероприятия становятся важной частью культурного и патриотического воспитания.

«Нужно понимать, что у России переломный момент, России дали возможность представить миру новую модель нового разумного государства в неразумном мире. А отталкиваться, в принципе, надо от той идеологии, которая была заложена президентом в 2014 году в его указе «Об утверждении основ государственной культурной политики», где черным по белому прописано, что наша культура должна развиваться на основе традиционных духовно-нравственных принципов», - подчеркнул Николай Бурляев.