Дети в сети

Дети и подростки – уверенные пользователи соцсетей, мессенджеров и приложений. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным «Лаборатории Касперского», 91% родителей используют различные цифровые устройства для обучения и развития детей. Но зачастую взрослые считают, что забота о собственных персональных данных и та информация, которая становится понятна про детей из интернета, - вообще не их дело. Однако цифровая грамотность и безопасность – это важная «азбука» в жизни современного человека и в отношениях родителя и ребенка, уверены в Роскачестве.

Как показывают исследования, первый смартфон попадает в руки детей в возрасте 5-7 лет. Дети и подростки – уверенные пользователи соцсетей, мессенджеров и приложений. При этом 25% родителей не знают, а что публикуют их дети в социальных сетях. Есть важная личная информация, которая не должна попадать на всеобщее обозрение.

ЧТО ЛУЧШЕ СКРЫТЬ ИЗ СОЦСЕТЕЙ

Центра цифровой экспертизы Роскачества не рекомендует публиковать в открытом доступе личные данные:

1. Дата и место рождения

2. Личный номер телефона

3. Домашний адрес

4. Фотографии имущества и ценностей

5. Социальный статус

6. Финансовую информацию

7. Пароли и кодовые слова

РОДИТЕЛЬ, ПОМНИ!

- Онлайн-игры могут вызывать психологическую зависимость и у детей, и у взрослых. Поэтому взрослым стоит быть в курсе того, чем именно занимается ребенок перед экраном ноутбука, чтобы в нужный момент понять, если ребенок «заигрался».

- Современным детям сложно представить мир без гаджетов: так, по данным нашего исследования, 88% детей в возрасте 7-10 лет уже имеют собственный смартфон или планшет. При этом 15% опрошенных ребят отметили, что уже сталкивались с онлайн-мошенничеством. Цифровая грамотность становится таким же необходимым для жизни навыком, как и письмо или чтение, поэтому базовым правилам безопасности стоит обучать как можно раньше. К тому же, если освоение навыков проводить в игровой форме, в диалоге друг с другом, это позволит не только легче их освоить, но и поможет укрепить доверительные отношения, - считает Андрей Сиденко, руководитель направления по детской онлайн-безопасности «Лаборатории Касперского».

ЗА КОМПЬЮТЕРОМ ВДВОЕМ

Какие компьютерные программы точно стоит освоить и взрослым, и детям

На самом деле гаджет – это прекрасное средство для профессионального развития и для учебы.

- Для творческих и структурированных презентаций — на помощь придут программы, наподобие Power Point. Умение оформить свою работу стильно и современно ценится не только учителями, но и работодателями.

- Таблицы и формулы – в Excel. Если еще в школе ребенок научится составлять и форматировать таблицы, вставлять формулы и вести небольшие базы данных - это большой плюс. Такие умения выгодно дополнят будущее резюме молодого специалиста.

- Основы верстки HTML — знания, которые откроют простор для творчества. Ребенку можно создать простой сайт о своих хобби и увлечениях, рассказать о любимой игре или представить свой проект на уроке в школе.

- Чтобы познать основы монтажа — предложите ребенку в течение недели снимать яркие моменты прогулок с друзьями или походов, а затем вместе смонтируйте простой ролик в любом редакторе.

- Редактирование изображений — в Photoshop или любом другом фоторедакторе. Сделать красивый фон, соорудить коллаж, подправить свет и цвет — такие навыки пригодятся в любой творческой профессии, да и для того, чтобы показать себя – любимого.