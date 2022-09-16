Леонид Рошаль, Доктор Мира: С уходом Владимира Сунгоркина мы потеряли очень значимого для журналистики человека.

14 сентября не стало главной редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Доктор Леонид Рошаль – один из самых известных и уважаемых в России и мире людей, постоянный герой многих публикаций «Комсомольской правды», принес соболезнования коллективу издания и читателям в связи с кончиной Владимира Сунгоркина.

- Сколько я живу, столько знаю «Комсомольскую правду», - сказал Леонид Андреевич. - Через три года 100 лет газете будет. И я читал материалы Владимира Николаевича, когда он пришел в газету совсем молодым еще.

Президент Национальной Медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль Фото: Иван ПРОХОРОВ

- Ему 22 года было, когда он стал собкором «Комсомолки» на БАМе.

- Да, да. Почему я это знаю? Потому что всю жизнь дружил с «Комсомолкой» и с журналистами «Комсомолки» и это, конечно, было незабываемо. Там работала Эля Щербаненко с ним, такой спокойной, рассудительный, теплый, правдивый журналист и все, что делалось в «Комсомолке» за эти годы, я, конечно, хорошо помню.

И вообще сохранить само название «Комсомолки» во времена не совсем спокойные (Леонид Рошаль имеет в виду 90-е годы прошлого столетия – А.Г.) – на это тоже нужно было мужество. Не метаться, не делать из газеты какие-то иные форматы.

Вообще Владимир Николаевич Сунгоркин был мне очень близок по жизни. Он такой самородок, который сумел не потерять газету и развивать ее– это много.

О том, что он путешественник, многие знают. Но в том, что он, к сожалению, ушел из жизни именно в Приморском крае, там, где родился – тоже есть какой-то символ.

Я думаю, что мы потеряли очень значимого для журналистики человека. Газета имеет свое лицо, она не замечена в скандалах, к ней с большим уважением относятся многие россияне. И не только россияне.

Уход Владимира Николаевича из жизни был неожиданным. Он многое мог бы еще сделать.

Так что примите, пожалуйста, и передайте всем почитателям газеты «Комсомолка» и тем, кто знал Владимира Николаевича очень мои искренние соболезнования.