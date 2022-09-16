Путин - об украинских обстрелах: «Мы сдержанно отвечаем, но до поры до времени»

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Владимир Путин конец рабочей недели провел в узбекском Самарканде. Здесь с 15 по 16 сентября проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества. За два дня российский лидер лично встретился с десятью (!) главами стран. А вечером в пятницу он еще и ответил на вопросы журналистов. Вот главное, что рассказал глава страны:

ЗАЧЕМ РОССИИ ШОС?

- Самое главное всегда и везде – это экономическое развитие. И сотрудничество со странами ШОС создает условия для развития экономики России, а значит, социальной сферы и решения задач, которые стоят в сфере повышения жизненного уровня наших граждан.

ПОЧЕМУ МЫ СДЕРЖАННО ОТВЕЧАЕМ НА АТАКИ УКРАИНЫ?

- Что касается нашей сдержанной реакции, я бы не сказал, что она такая уж и сдержанная. Все же специальная военная операция - не какое-то там очередное предупреждение. Но в ходе ее мы видим проведение террористических актов, попытки нанести ущерб нашей гражданской инфраструктуре. Мы довольно сдержанно на это отвечаем, но до поры до времени. Совсем недавно вооруженные силы России нанесли пару ударов чувствительных. Будем считать, что это предупреждающие удары. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезный.

Киевские власти объявили о том, что проводят активную контрнаступательную операцию. Ну, посмотрим, чем она закончится

БУДЕМ МЕНЯТЬ ПЛАН СВО?

- План корректировке не подлежит. Генеральный штаб по ходу операции принимает оперативные решения. Что-то считает основной целью, а такой считается освобождение Донбасса, эта работа продолжается несмотря на попытки наступление украинской армии. У нас наступательные операции на самом Донбассе не прекращаются, они идут. Идет небольшим темпом, но постепенно, постепенно российская армия занимает новые территории. Я обращаю внимание, мы же воюем не всей полной армией, только частью армии. Поэтому мы не спешим. Но по сути никаких изменений нет. Что-то генштаб считает важным, что-то второстепенным, но основная задача остается неизменной, и она реализуется.

КАКАЯ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА СВО?

- На протяжении десятилетий в западных странах постоянно культивировалась идея развала и Советского Союза, и исторической России, и России как таковой, ее ядра. Я приводил эти высказывания и изыскания Бжезинского, где он даже разделил на конкретные части всю территорию нашей страны, а потом правда изменил свою позицию, полагая, что Россию лучше сохранить как антипод Китаю и использовать ее как инструмент в борьбе с Китаем. Не дождутся этого!

То, что они всегда стремились к распаду нашей страны, это точно. Сожаление только вызывает то, что с какого-то момента возникла идея использовать Украину для достижения этих целей. Собственно говоря, ради того, чтобы предотвратить такое развитие событий мы и начали специальную военную операцию.

САНКЦИИ УЖЕ ОБЪЯВИЛИ ПРОТИВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ КАДЫРОВА И ДЕТСКОГО ОМБУДСМЕНА

- Я думаю, что это шизофрения! Несовершеннолетних детей под санкции ставить – это запредельные вещи. Мне кажется, они уже просто перестали понимать, что они делают.

Омбудсмен (Мария Львова-Белова – Ред.) занималась и занимается вывозом наших детей из зон боевых действий: из Сирии, Ирака. Это благородная миссия, люди рискуют здоровьем. Совершенно нормально, что омбудсмен вывозила детей из зон боев действий на Донбассе. Ей поклониться надо, а не ставить под санкции.

ЭРДОГАН ПРЕДЛАГАЛ ВСТРЕТИТЬСЯ С ЗЕЛЕНСКИМ?

- Он все время предлагает встречу с Зеленским, в этом нет ничего плохого. Президент Турции вносит существенный вклад в нормализацию обстановки. Но в этот раз предложения о встрече не было.

ЧТО С ЗЕРНОВОЙ СДЕЛКОЙ?

На сегодняшний день из украинских портов вышел 121 корабль с зерном. Только три направили в беднейшие страны по продовольственной программе ООН. А 35% зерна пошли в европейские страны, в небедные, точно не беднейшие.

В Европе много бывших колониальных держав. Они до сих пор живут в своей колониальной философии - привыкли жить за чужой счет.

С вывозом удобрений приняли уродливое, позорное решение: сняли запрет на покупку удобрений только для своих стран. А как же беднейшие страны? Как же риторика, что наши усилия направлены на предотвращение голода? Это все блеф, чтобы решить свои задачки? Насоздавали проблем, а теперь решают их за чужой счет.

300 тысяч тонн наших удобрений застряли в европейских портах. Мы бесплатно готовы их отдать беднейшим странам. В ЕС не хотят, чтобы мы зарабатывали, поэтому удобрения не отдают. Но мы же бесплатно готовы передать! Где тут заработок?

ЕВРОПОЛИТИКИ ПРЕДЛАГАЮТ ОТПРАВЛЯТЬ БОЛЬШИЕ СЧЕТА ЗА ГАЗ ПУТИНУ

- Вот говорят: «Газпром» не дает газ. Так Польша сама закрыла трубопровод Ямал-Европа! Две нитки по территории Украины проходят. Украину снабжают оружием, а она взяла и закрыла один из маршрутов прокачки газа. Зачем? Позвоните в Киев, пусть откроют.

Если приспичило – снимите санкции с Северного потока-2. Только кнопку нажать и все пойдет. Здесь закрыли, там закрыли, здесь не могут отремонтировать. Пускай сами думают о том, кто в чем виноват, а не сваливают на нас ошибки. Мы выполняли и будем выполнять свои обязательства.