Быть донором костного мозга — это не больно

Благодаря донорам костного мозга пациенты с онкологическими и гематологическими заболеваниями получают шанс на выздоровление Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперты РНИМУ им. Пирогова ответили на самые популярные вопросы о донорстве костного мозга.

1. Костный мозг вынимают из костей?

На самом деле костный мозг есть не только в костях, но и в крови, и обычный человек его от крови даже не отличит. Больше всего костного мозга в костях таза, поэтому раньше его брали через прокол тазовой кости (эта процедура проводится и сейчас, конечно, под наркозом — местным или эпидуральным обезболиванием), метод называется эксфузия.

Но сейчас гораздо чаще используют другую методику, похожую на обычный аппаратный забор крови из вены. Кровь «фильтруется» через специальное устройство, которое вылавливает стволовые клетки, и потом возвращается донору. Перед процедурой человеку вводят специальный препарат, который стимулирует выход стволовых клеток в кровоток. Процедура занимает несколько часов, поэтому в это время донор получает оплаченный больничный.

В принципе, у донора есть возможность выбрать любой из этих двух методов. Как показывает опыт, второй используется гораздо чаще.

2. Кому нужны чужие стволовые клетки?

Трансплантация костного мозга нужна при лечении онкологических заболеваний - лейкозов, нейробластом и некоторых наследственных дефектов крови. Часто после лечения у онкобольного теряется способность крови к восстановлению.

Конечно, больному человеку не вливают «здоровую» кровь и не меняют его костный мозг на чей-то чужой. Пациент получает внутривенно гемопоэтические стволовые клетки здорового человека, которые восстанавливают способность организма к кроветворению. А дальше стволовые клетки развиваются, превращаясь в эритроциты, лейкоциты и тромбоциты.

3. Кто может стать донором костного мозга.

Граждане РФ в возрасте от 18 до 40 лет, не имеющие медицинских противопоказаний (это, например, оперативные вмешательства с удалением органов, хронические и инфекционные заболевания).

Как это происходит: вы сдаете образец крови и сообщаете, что хотите стать донором костного мозга. В лаборатории проводят HLA-типирования (определение конкретных вариантов лейкоцитарных антигенов, отвечающие за тканевую совместимость, из всех возможных у обследуемого человека). После этой процедуры потенциального донора заносят в регистр.

4. Это больно?

Процедура прокола тазовой кости проводится под наркозом, а забор крови — это не больно.

По данным Всемирной ассоциации доноров костного мозга (WMDA), риски от процедуры для доноров минимальны. Возможны небольшие болезненные ощущения в области поясницы. А также ломота в костях, слабость и головокружения, которые проходят в течение нескольких дней.

Восстановление показателей крови донора происходит в течение 1-2 недель после сдачи костного мозга (стволовых клеток)

На самом деле сейчас регистры доноров костного мозга весьма обширны, но совсем не факт, что когда-нибудь ваши стволовые клетки кому-то понадобятся. Или, наоборот, могут понадобиться очень быстро. Кстати, женщины не смогут стать донором во время беременности или грудного вскармливания.

Но так или иначе — если вы попадете в регистр доноров, значит, вы уже потенциальный спаситель чьей-то жизни.

КСТАТИ

Медуниверситет им. Пирогова проводит месяц донорства

С 15 сентября по 15 октября приглашаются жители всех регионов России, которые хотят и могут вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга, принять участие в донорской акции, проводимой РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Российским красным крестом, Федеральным центром поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья.

Вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга можно в нескольких медучреждениях, достаточно сообщить о своем желании стать донором костного мозга:

1. В клинико-диагностических лабораториях СИТИЛАБ на территории всей России.

Уточнить адрес ближайшего медицинского офиса можно по телефону горячей линии Ситилаба 8 (800) 100-36-30.

2. В ОСП «Российская детская клиническая больница» по адресу: Москва, Ленинский проспект, дом 117, по будням с 8:30 до 11:00. Потенциальные доноры могут сдать кровь на HLA-типирование только во время сдачи цельной крови или ее компонентов.

3. В ФГБУ «НМИЦ детской гематологии, онкологии и гематологии им. Д. Рогачева» по адресу: Москва, улица Саморы Машела, дом 1, по будням с 9:00 до 14:00.

4. На донорских акциях в РНИМУ, а также на иных научных мероприятиях и массовых акциях в Главном здании РНИМУ им. Н.И. Пирогова по адресу: Москва, ул. Островитянова, дом 1, стр. 6.

5. В Клинике «Правильное лечение» по адресу: Москва, ул. Перовская, дом 66, корп. 3, пн-пт с 8:00 до 21:00, сб с 8:00 до 20:00, вс с 8:00 до 18:00.