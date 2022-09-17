Последние новости о ситуации вокруг Украины на 17 сентября 2022 года: Покинут ли русские запорожскую АЭС, зачем Зеленская летит в Лондон, даст ли Берлин Киеву новые танки

Канцлер Олаф Шольц у новейшего немецкого танка "Гепард". Украина давно просит поставить ей это оружие.
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Владимир Путин в разговоре с индийским премьером Нарендрой Моди в Самарканде на саммите ШОС сообщил, что желал бы скорейшего завершения конфликта на Украине. При этом российский лидер указал индийскому коллеге, что в Киеве отказались от переговоров. И собираются достигать своих целей военным путем. Президент РФ сказал: «Я знаю вашу позицию по конфликту на Украине и вашу озабоченность. Мы сделаем все, чтобы это прекратилось как можно скорее». Он также выразил надежду на то, что западные страны откажутся от политики санкций, и призвал Запад отказаться от «экономического эгоизма». Эгоизм может закончиться после долгой зимы, как и конфликт.
Михаил Ульянов, постоянный представитель России при международных организациях в Вене, заявил, что Россия выводить с территории Запорожской АЭС подразделения Росгвардии, охраняющие этот объект, не намерена. Ульянов сообщил: «Во всем мире такая охрана подобных объектов есть. И, естественно, выводить охранные подразделения мы не собираемся». Ульянов полагает, что призывы к демилитаризации ЗАЭС не реалистичны. Ведь там находится охрана, а не войска. И уточнил, что на станции и вокруг нее нет тяжелой военной техники и нет армейских подразделений, а есть специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты. Именно они замеряют уровень радиации и в случае аварии будут предпринимать различные шаги, чтобы максимально нейтрализовать последствия, если такая авария произойдет. А на ком будет лежать вина в такой аварии? Город из 4 букв, первая «К».
Ларс Клингбейл, лидер социал-демократов Германии, сообщил: ФРГ вместе с союзниками решили не давать зеленый свет на поставку Украине современных танков, стоящих на вооружении стран НАТО. На выступлении в Ольденбурге он заявил: «Принято решение о том, что ни одна страна Европы не поставляет основные боевые танки западного образца». Основная причина, по которой такие поставки не осуществляются – опасения европейских лидеров по поводу возможной эскалации, если Украина получит новейшее западное оружие. Киев давно просит у Германии танки «Леопард», запасы которых у Берлина составляют около 2 тыс. единиц, а также бронетранспортеры «Мардер». При том глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украине надо дать все то вооружение, которое ей нужно, в том числе, танки. Ну вы там все-таки определитесь: давать или не давать.
Британский таблоид The Sun сообщил, что супруга шестого президента незалежной почтит своим присутствием церемонию проводов в последний путь британской королевы. Елена Зеленская прибудет в английскую столицу в субботу, чтобы отдать дань уважения Елизавете II. Источник издания так объяснил мотивацию первой леди Украины: «Британия – один из самых верных союзников Украины. Присутствие госпожи Зеленской на похоронах – знак этой дружбы». На проводах, которые пройдут 19 сентября 2022 года в Вестминстерском аббатстве, соберутся три десятка мировых лидеров, в том числе руководители США, Канады, Франции, Турции, Новой Зеландии, ну и вездесущая Урсула фон дер Ляйен. У жены украинского лидера на этом светском рауте будет два преимущества: молодость и красота.
Пока Зеленская летит в Лондон на похороны королевы, в городе Днепре (в миру Днепропетровск) местные власти готовятся улице имени русского композитора Михаила Глинки присвоить имя покинувшей нас главе британской короны. Вот что говорится в решении Днепровского горсовета по переименованию топонимов: «Городской совет решил переименовать топонимы города Днепра, названия которых связаны с государством-агрессором». Теперь свое согласие на конкретное переименование улицы должны дать местные депутаты и мэр. Ну да, в Киеве более 40 улиц уже переименовали - улица Декабристов теперь именуется Братство тарасовцев, проспект Героев Сталинграда проспектом Владимира Ивасюка — теперь раздолье доморощенным краеведам. Знал бы потомок шляхетского рода Михаил Иванович Глинка, что малороссы его имя на британскую царицу променяют...
Санкционирован выход очередных четырех судов, которые вывезут 69 600 тонны зерна и других продуктов питания в рамках черноморской зерновой инициативы. Судно Breeze с 47,2 тысяч тоннами рапса направится в Германию, Annabella с 8,5 тысячами тонн рапса идет в Румынию. Судно Navin Vulture доставит в Грецию 7,5 тысяч тонн кукурузы и ячменя. А сухогруз CS Cihan планирует отправиться с 6,4 тысячами тонн соевых бобов в Египет. Кроме того, судно Octopus ранее перенесло выход из порта Южный и планирует отплыть в Румынию с 6,5 тысячами тонн кукурузы 16 сентября. Всего из украинских портов вывезено 3 259 096 тонн продовольствия. На данный момент разрешено движение 313 судов - 169 прибывающих в украинские порты и 144 выходящих из них. Смотришь на адресаты — сплошь бедствующие и голодающие страны, вроде Германии, Греции или Румынии. Это ведь ради них поднимался вселенский вой об устроенной "злой Россией" продовольственной "блокаде"?
Валентин Резниченко, глава Днепропетровской областной госадминистрации, заявил, что экстренные службы в Кривом Роге устраняют серьезные разрушения на гидротехнических сооружениях. Резниченко сообщил: «Украинские спасатели ликвидируют последствия «прилетов», пытаясь «предотвратить техногенную катастрофу». 14 сентября прошла информация, что гидротехнические сооружения Кривого Рога пострадали от ракетного удара. После попаданий в реке Ингулец сообщалось, что «резко повысился уровень воды, повреждена насосная станция, в городе отсутствовала мобильная связь». Но главное, что не смогли переправиться через речку в восточном направлении «воины света». Неужели опять «силы зла» оказались сильнее?
Николай Дьяконов, верховный атаман Союза казаков России и Зарубежья сообщил, что те, кто говорит о больших успехах ВСУ, не понимают реального положения дел. Дьяконов заявил: «Там, где враг встретил сильное сопротивление, «бравые воины» сразу превратились в соревнующихся в беге на короткие дистанции спортсменов. Там, где для нас критически важно было сохранить позиции, они были сохранены». По данным атамана, повестка поменяется в самом скором времени. Это видно, в том числе, по привлечению большого числа наемников, по мобилизации женщин, по ряду других признаков. Кстати, а, где в рядах воинов Зеленского запорожские казаки — заняты очередным письмом турецкому султану?
Ирина Верещук, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины, сообщила, что кабинет-министров согласовал проект закона об уголовной ответственности за получение гражданства РФ. По законопроекту за такое «преступление» могут засадить за решетку от 5 до 15 лет. Если украинский госслужащий тайком оформит паспорт «страны агрессора», ему может светить от 10 до 15 лет. Пропаганда российского гражданства сулит от 5 до 8 лет. Правильно, лучше получайте паспорта Гондураса или Папуа Новой Гвинеи — далеко, безопасно, никому не обидно.
Сергей Горенко, генпрокурор Луганской народной республики, погиб при взрыве в здании ведомства. Погибла и его заместитель Екатерина Стегленко. Это подтвердил глава ЛНР Леонид Пасечник. Руководитель республики также сообщил, что силовые структуры уже начали поиск причастных к этому преступлению лиц. Возбудить уголовное дело по факту гибели Горенко и его заместителя поручил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.