Последние новости о ситуации вокруг Украины на 17 сентября 2022 года: Покинут ли русские запорожскую АЭС, зачем Зеленская летит в Лондон, даст ли Берлин Киеву новые танки

Канцлер Олаф Шольц у новейшего немецкого танка "Гепард". Украина давно просит поставить ей это оружие. Фото: REUTERS

Каким исход украинского кризиса видит Путин

Владимир Путин в разговоре с индийским премьером Нарендрой Моди в Самарканде на саммите ШОС сообщил, что желал бы скорейшего завершения конфликта на Украине. При этом российский лидер указал индийскому коллеге, что в Киеве отказались от переговоров. И собираются достигать своих целей военным путем. Президент РФ сказал: «Я знаю вашу позицию по конфликту на Украине и вашу озабоченность. Мы сделаем все, чтобы это прекратилось как можно скорее». Он также выразил надежду на то, что западные страны откажутся от политики санкций, и призвал Запад отказаться от «экономического эгоизма». Эгоизм может закончиться после долгой зимы, как и конфликт.

Станут ли выводить Росгвардию из Запорожской АЭС

Михаил Ульянов, постоянный представитель России при международных организациях в Вене, заявил, что Россия выводить с территории Запорожской АЭС подразделения Росгвардии, охраняющие этот объект, не намерена. Ульянов сообщил: «Во всем мире такая охрана подобных объектов есть. И, естественно, выводить охранные подразделения мы не собираемся». Ульянов полагает, что призывы к демилитаризации ЗАЭС не реалистичны. Ведь там находится охрана, а не войска. И уточнил, что на станции и вокруг нее нет тяжелой военной техники и нет армейских подразделений, а есть специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты. Именно они замеряют уровень радиации и в случае аварии будут предпринимать различные шаги, чтобы максимально нейтрализовать последствия, если такая авария произойдет. А на ком будет лежать вина в такой аварии? Город из 4 букв, первая «К».

Берлин не даст Киеву свои новые танки

Ларс Клингбейл, лидер социал-демократов Германии, сообщил: ФРГ вместе с союзниками решили не давать зеленый свет на поставку Украине современных танков, стоящих на вооружении стран НАТО. На выступлении в Ольденбурге он заявил: «Принято решение о том, что ни одна страна Европы не поставляет основные боевые танки западного образца». Основная причина, по которой такие поставки не осуществляются – опасения европейских лидеров по поводу возможной эскалации, если Украина получит новейшее западное оружие. Киев давно просит у Германии танки «Леопард», запасы которых у Берлина составляют около 2 тыс. единиц, а также бронетранспортеры «Мардер». При том глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украине надо дать все то вооружение, которое ей нужно, в том числе, танки. Ну вы там все-таки определитесь: давать или не давать.

Кто из четы Зеленских похоронит Елизавету II

Британский таблоид The Sun сообщил, что супруга шестого президента незалежной почтит своим присутствием церемонию проводов в последний путь британской королевы. Елена Зеленская прибудет в английскую столицу в субботу, чтобы отдать дань уважения Елизавете II. Источник издания так объяснил мотивацию первой леди Украины: «Британия – один из самых верных союзников Украины. Присутствие госпожи Зеленской на похоронах – знак этой дружбы». На проводах, которые пройдут 19 сентября 2022 года в Вестминстерском аббатстве, соберутся три десятка мировых лидеров, в том числе руководители США, Канады, Франции, Турции, Новой Зеландии, ну и вездесущая Урсула фон дер Ляйен. У жены украинского лидера на этом светском рауте будет два преимущества: молодость и красота.

В честь кого переименуют улицу имени Глинки в Днепре

Пока Зеленская летит в Лондон на похороны королевы, в городе Днепре (в миру Днепропетровск) местные власти готовятся улице имени русского композитора Михаила Глинки присвоить имя покинувшей нас главе британской короны. Вот что говорится в решении Днепровского горсовета по переименованию топонимов: «Городской совет решил переименовать топонимы города Днепра, названия которых связаны с государством-агрессором». Теперь свое согласие на конкретное переименование улицы должны дать местные депутаты и мэр. Ну да, в Киеве более 40 улиц уже переименовали - улица Декабристов теперь именуется Братство тарасовцев, проспект Героев Сталинграда проспектом Владимира Ивасюка — теперь раздолье доморощенным краеведам. Знал бы потомок шляхетского рода Михаил Иванович Глинка, что малороссы его имя на британскую царицу променяют...

Куда идут рапс и кукуруза из украинских портов

Санкционирован выход очередных четырех судов, которые вывезут 69 600 тонны зерна и других продуктов питания в рамках черноморской зерновой инициативы. Судно Breeze с 47,2 тысяч тоннами рапса направится в Германию, Annabella с 8,5 тысячами тонн рапса идет в Румынию. Судно Navin Vulture доставит в Грецию 7,5 тысяч тонн кукурузы и ячменя. А сухогруз CS Cihan планирует отправиться с 6,4 тысячами тонн соевых бобов в Египет. Кроме того, судно Octopus ранее перенесло выход из порта Южный и планирует отплыть в Румынию с 6,5 тысячами тонн кукурузы 16 сентября. Всего из украинских портов вывезено 3 259 096 тонн продовольствия. На данный момент разрешено движение 313 судов - 169 прибывающих в украинские порты и 144 выходящих из них. Смотришь на адресаты — сплошь бедствующие и голодающие страны, вроде Германии, Греции или Румынии. Это ведь ради них поднимался вселенский вой об устроенной "злой Россией" продовольственной "блокаде"?

В Кривом Роге не тонут

Валентин Резниченко, глава Днепропетровской областной госадминистрации, заявил, что экстренные службы в Кривом Роге устраняют серьезные разрушения на гидротехнических сооружениях. Резниченко сообщил: «Украинские спасатели ликвидируют последствия «прилетов», пытаясь «предотвратить техногенную катастрофу». 14 сентября прошла информация, что гидротехнические сооружения Кривого Рога пострадали от ракетного удара. После попаданий в реке Ингулец сообщалось, что «резко повысился уровень воды, повреждена насосная станция, в городе отсутствовала мобильная связь». Но главное, что не смогли переправиться через речку в восточном направлении «воины света». Неужели опять «силы зла» оказались сильнее?

Казаки смотрят на Киев с прищуром

Николай Дьяконов, верховный атаман Союза казаков России и Зарубежья сообщил, что те, кто говорит о больших успехах ВСУ, не понимают реального положения дел. Дьяконов заявил: «Там, где враг встретил сильное сопротивление, «бравые воины» сразу превратились в соревнующихся в беге на короткие дистанции спортсменов. Там, где для нас критически важно было сохранить позиции, они были сохранены». По данным атамана, повестка поменяется в самом скором времени. Это видно, в том числе, по привлечению большого числа наемников, по мобилизации женщин, по ряду других признаков. Кстати, а, где в рядах воинов Зеленского запорожские казаки — заняты очередным письмом турецкому султану?

Сколько Киев даст за российский паспорт

Ирина Верещук, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины, сообщила, что кабинет-министров согласовал проект закона об уголовной ответственности за получение гражданства РФ. По законопроекту за такое «преступление» могут засадить за решетку от 5 до 15 лет. Если украинский госслужащий тайком оформит паспорт «страны агрессора», ему может светить от 10 до 15 лет. Пропаганда российского гражданства сулит от 5 до 8 лет. Правильно, лучше получайте паспорта Гондураса или Папуа Новой Гвинеи — далеко, безопасно, никому не обидно.

В Луганске взорвали прокурора ЛНР и его заместителя

Сергей Горенко, генпрокурор Луганской народной республики, погиб при взрыве в здании ведомства. Погибла и его заместитель Екатерина Стегленко. Это подтвердил глава ЛНР Леонид Пасечник. Руководитель республики также сообщил, что силовые структуры уже начали поиск причастных к этому преступлению лиц. Возбудить уголовное дело по факту гибели Горенко и его заместителя поручил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.