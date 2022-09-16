«Когда ждать Галкина* в деревне Грязь?»: Пугачева устраивает закрытый семейный праздник

Алла Пугачева готовится к 9-летию Лизы и Гарика Галкиных. Фото: социальные сети

Алла Пугачева и Максим Галкин* стали родителями 18 сентября девять лет назад. Суррогатная мама родила им прекрасных двойняшек – Елизавету и Гарри. Пугачева завершает последние приготовления к детскому празднику этого года, он будет состоять из двух частей.

Рискнет или нет прилететь на родину отец именинников – актуальный вопрос. После антипатриотичных высказываний, распространения недостоверной информации на самую важную сейчас тему – Галкин если и появится в своем подмосковном замке, то не афишируя короткий визит. Сделать это не сложно – прилететь на частном самолете в Россию и запретить гостям праздника размещать фото и видео с ним в социальных сетях. Галкин сейчас запрещает себя снимать даже на заграничных концертах – за этим строго следит охрана и заставляет зрителей удалять записи со смартфонов. У Галкина как раз есть небольшой перерыв в его зарубежном туре с концертами, где он только и делает, что критикует свою родину. Следующий концерт Галкина только 23 сентября в Праге (кстати, билеты на балкон продают по 3160 рублей). Так что шанс тайно навестить и поздравить детей теоретически есть. Недавно менеджер одного из свадебных агентств рассказал нам, что артист не отказывается прилетать в страну на частном самолете на день или два – провести частное торжество в перерыве в гастрольном графике за очень большой гонорар. При этом в дни визита на родину артист может публиковать в социальных сетях видео, записанное заранее заграницей – большинство звезд так и путают подписчиков, чтобы скрыть свое настоящее местоположение. Был Галкин в своем замке в деревне Грязь в Подмосковье или нет 18 сентября – может быть узнаем позже, а может нам покажут «нужную картинку».

Пугачева с детьми вернулась в Москву к началу учебного года. Прошлой весной Елизавета и Гарри учились онлайн — в частной школе дистант налажен отлично. Фото: социальные сети

Один из коллег Пугачевой рассказал kp.ru: «Мы все думаем, что Галкин не рискнет только ради дня рождения лететь – и дорого, и хлопотно, и вдруг заметят - устроят скандал... А на школьные каникулы дети с Аллой Борисовной поедут в Израиль или в Юрмалу на воссоединение с отцом семейства. Ходит информация об их большой поездке в США зимой, когда там будет Галкин с туром - но и это всего лишь слухи пока…»

А пока Алла Пугачева готовится к 9-летию детей: будут и домашние посиделки с близкими, и детский праздник – на него приглашены одноклассники и дети из семей друзей. Помогает с проведением праздника – агентство по организации праздников. На этой неделе Алла Борисовна записала для соцсетей видео: Лиза и Гарик Галкин собираются в школу, завтракают, тут же певица продемонстрировала пузырек со своими таблетками. Психологи уже истолковали этот неожиданный жест с флаконом таблеток как намек и даже манипуляцию певицы: мол, не трогайте меня, видите не все в порядке со здоровьем. Стоит отметить, что Алле Пугачевой 73 года и она сейчас в отличной форме – регулярно посещает врачей и принимает таблетки от диабета и для поддержания сердечно-сосудистой системы.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов.