Немецкие ювенальщики украли у русской немки 13-летнего сына накануне возвращения в Россию

13-летний Саша Бюрюков и его мама Нелли Фото: Личный архив

Такие истории похожи одна на другую. Россияне за лучшей жизнью переезжают в Германию — ведь это цивилизованная страна со вкусными колбасками на милой ратушной площади. По-крайней мере, такую картинку себе представляют люди из российской глубинки, которым повезло иметь немецкие корни. Но, как в романе Стивена Кинга, для многих эти поначалу уютные городки превращаются в ад.

— Я переехала в Германию три года назад как руссланддойче («русская немка»), по программам воссоединения с родственниками, — рассказывает в беседе с kp.ru уроженка Новосибирска — Нелли Бирюкова.

Вместе с молодой женщиной туда, в город Брауншвейг федеральной земли Нижняя Саксония, перебрался и её сын Саша 2008 года рождения. Заметим, гражданин РФ, до сих пор не имеющий паспорта ФРГ.

И сразу же начались проблемы. Десятилетний (на тот момент) Саша, естественно, не знал в совершенстве немецкий. Но его определили в пятый класс местной школы, чью программу мальчик по понятным причинам не тянул. В классе он подвергался насмешкам, а порой и издевательствам. Бывало, приходил весь в синяках — толерантные одноклассники любили устраивать драки с беззащитным и одиноким «чужаком», которому и пожаловаться некому.

— Я не хочу ходить в эту школу, мама, ты мне ничем не поможешь! — плакал вечерами ребёнок.

К Бирюковым зачастили чиновники «Югенд-амта» (ведомства по делам молодёжи). Мол, видим, у вас проблемы в школе, давайте посодействуем. Забегая вперёд — «помощь» выразилась в том, что ювенальщики «установили»: якобы источником синяков был старший сын Нелли — совершеннолетний брат Саши. С немецкой прямолинейностью чиновники потребовали от него «выметаться из дома».

Нелли — как и большинство людей, попавших в такую же ситуацию, — поначалу не понимала всей угрозы. Ну, приходят какие-то «тётки из опеки», заполняют формуляры… Даже если что-то пойдёт не так, ведь Германия — правовое государство, свои права гражданин всегда может отстоять в суде…

В реальности же, если на вашу семью положил глаз «Югенд-амт», то с крючка уже не соскочить, и всё заканчивается одинаково. Ведь изъятие детей — это высокодоходный бизнес (о чём ниже).

Не будем перечислять все мытарства молодой женщины и её ребёнка. Так, однажды брауншвейгские ювенальщики (среди которых, по словам Нелли, особы выделялась некая Ольга Олейник, психолог родом с Украины, пылавшая «любовью» к русским) уговорили мать отдать Сашу в некий «летний реабилитационный лагерь» на пару месяцев.

В реальности «летний лагерь» оказался психиатрической клиникой, где паренька пичкали непонятными лекарствами.

Развязка наступила летом 2022 года.

— Нас вызвали повестками в суд, — рассказывает Нелли. (Как вы понимаете, всё это время ювенальщики «проводили экспертизы», «собирали материалы и на основании опросов запуганного ребёнка шили дело с обвинительным уклоном — прим. ред.)

Вероятно, чиновники заторопились, узнав, что Бирюковы, нахлебавшись «райской жизни», хотят вернуться в Россию и выправляют необходимые документы…

— При этом сына — несовершеннолетнего! — обязали явиться в немецкий суд 18 июля, а меня — 19-го, — продолжает мать. — Мне ещё показалось странным, что нас вызывают в разные дни… (На самом деле всё логично: когда с ребёнком разговаривают без родителей, его можно запугать и нарисовать какие угодно показания — прим. ред.)

В итоге, когда 19 июля Нелли честно явилась в суд, то в её отсутствие ювенальщики ворвались в квартиру и изъяли Сашу. Надо ли говорить, что и само «дело» провели с вопиющими нарушениями — без слушаний и без прений сторон.

Затем мальчика много недель держали в приюте. Адрес этого учреждения чиновники изволили сообщить Нелли лишь через два месяца. Увидев сына, она пришла в ужас: тот стал похож на дистрофика, малолетнего узника почти не кормили так, как надо с учётом его особенностей здоровья. Вдобавок, Саша жаловался маме: «Мне здесь запрещают говорить по-русски».

После двух месяцев жизни в немецком приюте Саша Бюрюков стал похож на узника гитлеровских концлагерей Фото: Личный архив

Что дальше? Случилась удача. Мальчика передали в другой город, в патронатную семью к некоему бюргеру по имени Христиан Висков. «Удача» — потому, что таких детей нередко сплавляют на усыновление гей-парам. Но герр Христиан, насколько можно судить, придерживается традиционных ценностей.

За свою работу «патронатным родителем» он получает дотацию около 12 тысяч евро месяц. Источники «КП» отмечают, что нередки случаи, когда такие родители «откатывают» часть столь немалой суммы обратно ювенальщикам, которые и принимают решения об изъятии и передаче детей — то есть в этой круговой поруке с удовольствием греют руки все. А если добавить к этому, что, по словам Нелли, Христиан Висков ещё и сам является сотрудником «Югенд-амта», то циничная схема коррупционного обогащения становится совсем вопиющей.

Но всё же они не звери — периодически госпоже Бирюковой разрешают встречаться с Сашей. Разумеется, под присмотром.

— Он говорит мне: «Мама, я живу здесь, как в аду. Когда ты меня заберёшь». А не могу ответить: стоит мне его забрать, как чиновники обвинят меня в похищении. А дальше могут сделать вообще что угодно — засадить хоть в тюрьму, хоть в психушку, юридические механизмы для этого есть, это всё отработанная схема, с людьми такое происходит неоднократно, — вздыхает Бирюкова.

В отчаянии она пожаловалась в ближайшее консульство РФ — гамбургское. К чести дипломатов, те приехали, встретились в Сашей и ювенальщиками… и всё, вызволить мальчика никак не помогли (официальный письменный ответ консульства на обращение госпожи Бирюковой есть в распоряжении КП — прим. ред.)

То есть по сути гражданина РФ Александра Бирюкова, 5 декабря 2008 года рождения, похитили и незаконно удерживают. Но помочь мы ему, оказывается, не можем. Так сказать, Стивен Кинг плавно переходит в Кафку.

— Меня здесь не воспринимают как немку — меня воспринимают как русскую и дискриминируют в этом качестве, — подводит итог Нелли.

Её история далеко не единственная — ранее сайт kp.ru рассказывал, как берлинские ювенальщики по беспределу изъяли трёх малолетних детей из семьи русской немки Юлии Зайберт.

Как показывает практика, вернуть чад в родную гавань в таких случаях почти невозможно.