«Для нас большая честь представлять единственный островной регион в сердце Родины»: в Историческом музее состоялось открытие Дней Сахалинской области

В Историческом музее состоялось открытие Дней Сахалинской области

16 сентября в Историческом музее Москвы открылись Дни Сахалинской области. В рамках мероприятия запланирована обширная деловая и культурная программа, посвященная общественному и индустриальному развитию региона. Тематические заседания и круглые столы позволят подробно ознакомиться с перспективными направлениями обеспечения кадрового суверенитета, опытом сохранения биологического разнообразия, планами по обеспечению углеродной нейтральности, а также потенциалом развития туризма на островах.

«ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ»

Обращаясь к собравшимся, заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков подчеркнул важность проведения данного мероприятия в столице России и выразил благодарность Государственному историческому музею за возможность стать первыми, открывающими федеральный проект «Твоя страна».

«Для нас большая честь представлять единственный островной регион именно здесь, в сердце нашей Родины. Уверен, подготовленная нами насыщенная программа сделает самый далекий край России намного ближе и привлекательнее не только как объект туризма, но и как центр притяжения творческой и активной молодёжи, профессионалов и специалистов», - сообщил Вячеслав Аленьков.

«Программа Дней Сахалинской области, приуроченная к 75-летию островного региона, впечатляет своим разнообразием и позволит москвичам, а также гостям столицы, ближе познакомиться с одной из ярких и уникальных дальневосточных территорий - с историей этой земли, ее традициями, настоящим и, конечно же, будущим, - отметил в своем приветствии к участникам Дней Сахалинской области министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. - Которое, в свою очередь, напрямую зависит от успеха работы по созданию на острове условий для комфортной и счастливой жизни людей. Многое в этом направлении на Сахалине уже сделано, но еще больше предстоит сделать. Совместно с правительством области продолжим реализацию проектов, направленных на благоустройство городов, улучшение транспортной доступности, развитие жилищного строительства и ключевых отраслей островной экономики».

РЕКОРДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

Приветствуя гостей, управляющий компании «Сахалинская Энергия» Андрей Олейников поздравил Сахалинскую область с 75-летием и отметил роль проекта «Сахалин-2», который на протяжении уже 28 лет является неотъемлемой частью многогранной истории области.

«Рекорды и достижения нашего нефтегазового проекта навсегда вписаны в летопись Сахалинской области, со многими из которых можно ознакомиться на представленной экспозиции. Работая на благо региона и страны, мы являемся поистине сахалинской компанией, где большая часть сотрудников – сахалинцы. Мы бережно относимся к уникальной экологии острова, который стал для нас родным домом, уважаем культуру народов, рядом с которыми живем. 75-летие Сахалинской области стало для нас знаковым событием. Вместе с областным правительством мы провели большую творческую работу, чтобы москвичи и гости столицы больше узнали об уникальном дальневосточном крае, захотели бы его посетить и, возможно, полюбили бы его так же, как любим мы».

Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова в своем выступлении описала Сахалин как «ту самую жемчужину, которая поражает природным, культурным и историческим разнообразием».

«Разработанный национальный туристический маршрут «Здесь начинается день» является одним из самых популярных в стране. Уверена, что мероприятие такого рода станет стартовой точкой притяжения на Дальний Восток» − сказала она.

Особым украшением мероприятия стали выступления известных национальных сахалинских коллективов, таких как «Люди Ых миф» («Люди Сахалина») и «Ари ла миф» («Земля северного ветра»).