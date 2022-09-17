Клизмы индейцев майя, запор у скорпионов, удача улыбается удачливым: названы лауреаты Шнобелевской премии за 2022 год

Биолог Фрэнк Фриш вот уже больше 20 лет ищет объяснение, каким образом движение в группе помогает животным экономить энергию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шнобелевку называют антиподом Нобелевской премии. Ее вручают “за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься”. Впрочем, от смешного до великого всего один шаг, что наглядно продемонстрировал наш соотечественник Андрей Гейм. Сначала он удостоился Шнобеля за работы по левитации лягушек в сильном магнитном поле, а затем Нобеля - за открытие графена. В этом году диплом и премию в размере 10 триллионов зимбабвийских долларов (примерно 10 долларов США) получили несколько исследовательских команд. Считается, что ученый, который не может объяснить второкласснику смысл своей работы, является шарлатаном. Поэтому лауреату обязан изложить краткое резюме исследования в 7 словах. Нам, правда, понадобиться немного больше

1. Премия по истории искусств: Легко на сердце от клизмы веселой!

Голландцы Питер де Смет и Николас Хельмут изучали (керамику позднеклассического периода майя (600–900 гг. н.э.). Индейцы часто рисовали на кувшинах дворцовые сцены, игры с мячом, охотничьи вечеринки и ритуалы, связанные с человеческими жертвоприношениями. Однако археологи обнаружили несколько кувшинов, где индейцы делали что-то вроде клизмы. Авторы исследования решили выяснить, с какой целью индейцы проводили эти манипуляции - с лечебной или ритуальной? Оказалось, что таким образом они стремились достичь опьянения. Питер де Смет мужественно решил принести себя в жертву научному эксперименту и протестировал на себе эффективность двух “веселящих веществ”. В одном случае (психоделик диметилтриптамин) эффекта не наблюдалось. Во втором случае он употребил напиток, содержащий 5% алкоголь. Уровень опьянения измерялся алкотестером и ученый пришел к выводу, что альтернативный способ введения алкоголя дает хорошие результаты и поднимает настроение. Далее был выбор: делать клизму из табака, псилоцибиновых грибов, мухоморов, водяной лилии (содержит галлюциногены) или из жабьего яда. Но исследователи благоразумно решили остановить эксперименты, смелые даже на фоне фривольного голландского законодательства.

2. Премия по прикладной кардиологии: Сердца влюбленных бьются в такт

“Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих! Так поражает молния, так поражает финский нож!” - вот как описывают рождение влюбленности писатели. Но как взаимность выглядит с точки зрения физиологии? Международная команда ученых под руководством доктора Елишки Прохазковой изучала физиологические реакции 140 мужчин и женщин в ходе серии свиданий вслепую. Исследователи полагали, что смогут зафиксировать рождение взаимности на основе мимики лица, движения глаз, частоты сердечных сокращений и показатели проводимости кожи.

Любовь это лотерея, в которой везет далеко не всем. Эта аксиома получила свое подтверждение и в этом эксперименте. После первого слепого свидания 34% женщин и 53% мужчин выразили желание второй раз встретиться со своим партнером. Но только у 17% пар это чувство было взаимным. Оказалось, что улыбка, смех, умение стрелять глазками на самом ничего не говорит о взаимном интересе. А вот частота сердечных сокращений и электрическая проводимость кожи сигнализировали о рождении влюбленности. Но мы и без этого знали, что сердце выпрыгивает из груди, когда видишь предмет своей любви.

3. Премия по биологии: Запор длинною в оставшуюся жизнь

Известно, что скорпионы в минуты опасности отбрасывают хвост. Так делают многие животные, например, ящерицы. Однако, скорпионы совершают при этом настолько широкий жест, что теряют не только хвост, но и весь задний отдел тела вместе с органами нервной, кровеносной и пищеварительной систем. Сюда входят жало, ядовитые железы и даже анус. То есть после спасения от хищника скорпион уже не может ходить в туалет.

Бразильские ученые из Университета Сан Паоло решили изучить, как скорпион проводит остаток жизни перед тем, как умереть от запора? Они провели серию экспериментов с участием 154 скорпионов. И установили, что отбрасывая хвостовую часть животное лишается 25% своего веса. Однако этот радикальный способ обмана врага в дальнейшем никак не сказывается на способности скорпиона преследовать самку или добычу. Следовательно, даже в “секвестированном” виде скорпион может активно добывать корм и производить потомство. Правда, на все про все у членистоногого всего пара месяцев (обычно они живут пять лет). Но этого оказалось достаточно, чтобы обычай отбрасывать хвост эволюционно прижился.

4. Премия по физике: Почему утки плывут строем

Биолог Фрэнк Фриш вот уже больше 20 лет ищет объяснение, каким образом движение в группе помогает животным экономить энергию. Этот опыт, в частности, используется в групповых велосипедных гонках, когда с помощью специального построения “оруженосцы” подвозят на финиш своего лидера, который затем выстреливает на финишной прямой. Эта тактика (спрятать спринтера в хвосте) позволяет снизить сопротивление ветра на 38 процентов и экономить силу на 35 процентов.

Но вот с животными такие эксперименты проводить сложно, потому что технически проблематично замерить и проконтролировать, например, движение журавлиного клина в небе?

Однако Фрэнк Фриш и его коллеги придумали, как провести эксперимент с такой моделью, как утиный выводок. Оказалось, плавание гуськом (кто бы мог подумать!) действительно снижает затраты энергии особенно молодых утят. В этом им помогает такое физическое явление, как интерференция волн на поверхности воды. Проще говоря, утята инстинктивно катаются на волнах, которые создает мама-утка, плывущая впереди. Этот метод позволяет уменьшить сопротивление воды. Сами утки сильно удивились если бы узнали, какие хитрые приемы с точки зрения физики они вытворяют.

5. Премия по экономике: Успеха добиваются не талантливые, а удачливые

А Шнобель по экономике достался Алессандро Плучино и его коллегам из Университета Катании за математическое объяснение почему успех чаще всего достается не самым умным, а самым удачливым.

В западной культуре существует, так называемый, культ индивидуального успеха или Великая американская мечта. Согласно этой теории успех является результатом сочетания личных качеств: таланта, упорства, трудолюбия, высокого интеллекта, готовности идти на риск и т.д. Но с точки зрения математики это полная ерунда. Потому что тогда, если человек заработавший 1 миллион долларов обладает IQ 100 баллов, то гражданин, сколотивший капитал в 10 миллионов баксов, должен набрать на тестах IQ 1 000 баллов. Но это невозможно. Значить существует неучтенный фактор, который кардинально меняет расклад сил. В итоге Плучино и его команда пришли к выводу, что этот секретный ингредиент - самая банальная удача. Именно она возносит к вершинам успеха посредственностей. А ее отсутствие заставляет умных, талантливых и трудолюбивых пахать всю жизнь за скромное вознаграждение. Иными словами хотите добиться успеха? Просто окажитесь в нужное время в нужном месте!