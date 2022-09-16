Герой спецоперации «Z» рядовой Платов накрыл огневую точку диверсантов гранатой

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Будь чистосердечен с друзьями твоими, умерен в своих нуждах и бескорыстен в своих поступках, проявляй пламенную ревность к службе своему государю, люби истинную славу, отличай честолюбие от гордости и кичливости, с юных лет приучайся прощать проступки ближнего и никогда не прощай своих собственных, тщательно обучай подчиненных тебе солдат и подавай им пример…», - говорил говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения.

А в письме- военном наставлении своему крестнику, сыну знаменитого полководца Андреаса Карачая, что жил в Лемберге (современный Львов) писал: «Храни в памяти имена великих людей и в своих походах и действиях с благоразумием следуй их примеру».

ВОССТАНОВИЛ СВЯЗЬ ПОД СНАРЯДАМИ

Старший лейтенант Максим Сковородецкий

Старший лейтенант Максим СКОВОРОДЕЦКИЙ Фото: Минобороны РФ

«Начальник станции спутниковой связи старший лейтенант Максим Сковородецкий с первых дней специальной военной операции выполняет задачи по обеспечению бесперебойной и устойчивой связи в батальонно-тактической группе.

Батальонно-тактическая группа, ведя ожесточенные бои с превосходящими силами украинских националистов, удерживала занимаемые позиции. Наступая, боевики вели интенсивный минометный огонь, в результате которого специальная техника связи получила повреждения. Старший лейтенант Сковородецкий, несмотря на разрывающиеся вокруг вражеские снаряды, рискуя жизнью, оперативно восстановил работоспособность связного модуля. Благодаря профессионализму старшего лейтенанта Сковородецкого, поврежденная техника была оперативно восстановлена, что позволило организовать взаимодействие для нанесения массированного авиационного и артиллерийского удара и обеспечить перегруппировку наших войск, не допустив потерь среди личного состава».

ПРИНЯЛ НЕРАВНЫЙ БОЙ И ПОБЕДИЛ

Сержант Александр Башкатов

Сержант Александр БАШКАТОВ Фото: Минобороны РФ

«В составе батальонно-тактической группы, водитель - аккумуляторщик роты управления сержант Александр Башкатов выполнял специальные задачи. При совершении марша колонна попала под огонь из противотанковых гранатометов, стрелкового оружия и минометов. Александр Башкатов, вместе с боевыми товарищами, приняв неравный бой, отбил атаку противника на колонну, нанеся украинским националистам поражение в живой силе и военной технике. После чего колонна смогла продолжить безопасное продвижение в назначенное место. Уверенные и профессиональные действия сержант Александра Башкатова, позволили сохранить вооружение и жизни многих военнослужащих».

ОРГАНИЗОВАЛ КОНТРАТАКУ НА ВРАГА

Сержант Виктор Александров

Сержант Виктор АЛЕКСАНДРОВ Фото: Минобороны РФ

«Водитель ремонтной роты сержант Виктор Александров в период проведения специальной военной операции в условиях систематического огневого воздействия в районах ведения интенсивных боевых действий выполнял задачи по своевременному ремонту, получившей в ходе боев повреждения, российской военной техники. Позиции, где располагалась батальонно-тактическая группы подверглись массированному минометному обстрелу со стороны украинских националистов. Боевые машины подразделения были повреждены. Несмотря на шквальный огонь, сержант Александров подвез необходимые запасные части к поврежденным машинам и вместе с экипажами оперативно заменил вышедшие из строя узлы, что позволило возобновить огневую поддержку обороняющихся подразделений батальонно-тактической группы. Понимая, что возвращение на ранее занимаемую позицию угрожает утратой вверенной техники, Виктор замаскировал ремонтный автомобиль и вступил в бой вместе с экипажами боевых машин. В результате боя были уничтожены танк, три боевые машины пехоты, 7 автомобилей и более 50 боевиков вооруженных сил Украины. Противник был вынужден остановить наступление, а российские подразделения отошли на более выгодные и заранее подготовленные рубежи обороны».

НАКРЫЛ ДИВЕРСАНТОВ ГРАНАТОЙ

Рядовой Сиражутдин Платов

Рядовой Сиражутдин ПЛАТОВ Фото: Минобороны РФ

«Гранатометчик десантно-штурмовой роты рядовой Сиражутдин Платов в ходе передислокации подразделения показал отличную боевую подготовку. Батальонно-тактическая группа, в составе которой в колоне двигался рядовой Платов, на марше попала под обстрел диверсионно-разведывательной группы противника. Сиражутдин вовремя заметил замаскированную огневую точку националистов и скрытно перемещаясь и умело используя рельеф местности, занял выгодную позицию и точным выстрелом из гранатомета уничтожил врагов. После чего продолжил прикрывать боевых товарищей из стрелкового оружия, чем обеспечил выход колонны из-под огня без потерь. Получив от командира по рации приказ, также скрытно покинул позицию, догнал отошедшую на безопасное расстояние колонну и продолжил движение в составе подразделения к назначенному рубежу обороны».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Временно исполняющий должность начальника Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Бобров вручил военнослужащим, окончившим курсы, удостоверения о повышении квалификации, жилищное извещение, воинские звания и удостоверения ветерана боевых действий. Также вручены 28 государственных наград, в числе которых 16 орденов Мужества, 6 медалей «За отвагу», 2 медали Жукова, 3 медали Суворова и орден «За заслуги перед отечеством».

Также более 60 военнослужащих получили документы на жилье. Специалистами органов жилищного обеспечения подобрали и подготовили квартиры для офицеров и контрактников, в регионах, которые они выбрали для будущей реабилитации и службы.

Отметим, что полученные в образовательном центре новые специальности позволят военнослужащим, получившим ранения, продолжить службу на новых воинских должностях в организациях Минобороны.

КСТАТИ

Переподготовка военнослужащих является лишь одним из направлений масштабной программы утвержденной Министром обороны Российской Федерации, направленных на социальную реабилитацию военнослужащих, получивших ранения. Ранее Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу было принято решение обеспечить возможность дальнейшего прохождения военной службы всеми военнослужащими, получившими ранения в ходе специальной военной операции.