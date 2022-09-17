Военная спецоперация на Украине 17 сентября 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 сентября 2022 года.

Основная задача российской спецоперации на Украине остается неизменной, и она реализуется, заявил на пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Как отметил президент РФ, союзные войска продолжают наступательные операции в Донбассе, несмотря на попытки контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Также Путин отметил, что реакция России на попытки проведения террористических актов на освобожденных территориях только до поры сдержанная, РФ будет отвечать на подобные действия.

Владимир Путин пообещал сделать все для скорейшего прекращения конфликта на Украине. Москва сожалеет, что Киев заявил об отказе от переговорного процесса, отметил российский президент.

Украинские войска нанесли 15 ударов по жилому сектору Энергодара, сообщил глава города Александр Волга.

ВСУ открыли артиллерийский огонь по береговой линии Энергодара. Обстрел велся в непосредственной близости от Запорожской АЭС.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что целью удара ВСУ по администрации области, вероятно, был и.о. главы региона Сергей Елисеев.

Минобороны России заявило об уничтожении штаба центра спецопераций «Юг» ВСУ под Очаковом. Российские войска также уничтожили штаб в Николаевской области.

Рамзан Кадыров заявил, что два новых чеченских батальона присоединятся к войскам в Донбассе.