"Инсульт, половину тела парализовало": разбитая Виктория Боня вышла на связь с печальной вестью

Экстрим в горах сказался на состоянии Виктории Бони

Виктория Боня подорвала здоровье в горах. Воспитанница "Дома-2" жалуется на дикие головные боли. Она также сообщила об отеке мозга и о том, что у нее отказали ноги. Но Боне при этом еще повезло. А вот ее товарищу по экстриму - нет. Мужчину частично парализовало, его разбил инсульт.

Экстрим в горах сказался на состоянии Виктории Бони. Женщина совершает опасное восхождение в Гималаях. Она намерена покорить восьмую по счету самую высокую точку мира - гору Манаслу.

Сейчас Вика прибыла с группой в лагерь на высоте 5700 метров. "Сказать, что это тяжело - ничего не сказать вообще! Уровень сложности такой, что все, что происходит сейчас, покажется лишь весельем и развлечением…" - отмечала знаменитость.

Боня также успела поделиться с публикой последними новостями. Она рассказала, что не все члены экспедиции справляются с суровыми условиями. Так, одна девушка чуть не сорвалась с горы, а у другого участника похода случился инсульт.

Гиды вызвали вертолет, на котором частично парализованного мужчину забрали в госпиталь. "У молодого парня 35 лет случился инсульт, половину тела парализовало. За ним прилетел вертолет", - уточнила Виктория.

Гиды вызвали вертолет, на котором частично парализованного мужчину забрали в госпиталь

Сама женщина перенесла отек мозга и не моется уже неделю. Из-за разряженного воздуха с пониженной концентрацией кислорода теледива не спит уже на протяжении пяти дней.