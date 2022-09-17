Константин Малофеев: Киркоров остался, Ургант вернулся. Они теперь патриоты?

Глава общества «Царьград» Константин Малофеев Фото: Иван МАКЕЕВ

Об этом ведущему радио «Комсомольская правда» Сергею Мардану рассказал православный бизнесмен, глава общества «Царьград» Константин Малофеев.

УКРАИЦЫ — ЭТО «ЗАКОЛДОВАННЫЕ» МЫ

Сергей Мардан:

- Начнем с глобального. С недавнего ухода Горбачева. Многие считают, что спецоперация на Украине положила конец горбачевской эпохе?

Константин Малофеев:

- Весь сегодняшний конфликт на Украине – это последствие той эпохи. Мы же не будем себя обманывать, что украинцы с той стороны – это какие-то другие люди. Это мы, один в один. Только заклодованные пропагандой, что они - Анти-Россия. Если бы горбачевское правление длилось по сию пору, мы и наш народ довели бы до убеждения, что быть Россией плохо, а колонией Запада - прекрасно. И, вообще, лучше при этом еще раз распасться - на страны еще поменьше, чтобы жить было поуютней.

Мардан:

- А объяснение «заколдованные» не слишком простое?

Малофеев:

- Конечно – поверхностное. Украина – это Россия в 90-е. Ощущение, что мы сейчас воюем с самими собой 90-х годов. Территория криминала под внешним управлением. Страна существует лишь благодаря капельнице, по которой ей Запад впрыскивает деньги, оружие, инструкции по выживанию.

Мардан:

- Какое будущее у этой территории?

Малофеев:

- Я считаю, пока Украина будет оставаться государством, созданным против нас, - единственной целью там будет борьба с Россией. Поэтому мы, ради своего выживания, не должны оставлять Украину в таком состоянии. Иначе это будет население, которому с рождения вживляют чип с одной программой – убивать русских.

НУЖНА ЛИ МОБИЛИЗАЦИЯ

Мардан:

- Но согласитесь, украинский проект Анти-России вполне себе эффективным получился. Выкована общность, которая полгода противостоит второй армии мира. А российское общество выдюжит это противостояние?

Малофеев:

- Народ - да. А вот элиты... Я даже не говорю об артистах, бизнесменах. Я о людях, которые должны переводить экономику на мобилизационные рельсы. У нас по-прежнему бюджет мирного времени, а дополнительные мощности для фронта называются «внебюджетными расходами». Это уму непостижимо.

Мы должны перестать делать вид, что у нас продолжается обычная жизнь, а где-то там далеко - спецоперация. Она, во-первых, не так далеко. Во-вторых, у многих воюют знакомые, родственники. Нам не нужна тотальная мобилизация – это 14 миллионов человек на фронте. Столько не надо. Нужны дополнительно 200-300 тысяч человек. Но не 18-летних новобранцев. А людей, державших оружие.

Чтобы победить Запад, нам мало тех же сил, что были в Сирии или Чечне. И, конечно, элита должна перестроиться.

Мардан:

- Наша элита, мне кажется, боится этого больше всего. Она же интегрировалась в Запад. Мы так хотели стать его частью и кому-то это даже удалось. А сейчас все сломалось. Путин сломал. Богатые этому не рады. Вы как их собираетесь мобилизовать-то? В больших городах, максимум, чего пока удалось вырвать – чтобы повесили плакаты с героями спецоперации.

Малофеев:

- Вы правы. Я тут подсчитал, у нас самый распространенный плакат – «Возьми домой собаку». Конечно, всем жалко бродячих собак, но это же не главное сегодня. Мы будто не хотим расстраивать молодежь, водителей тем, что у нас идут бои.

У нас было две мировые войны. Первую мы проиграли. А могли выиграть – у нас готовилось наступление, десант под Константинополь. Но в нашем тылу разожгли революцию и мы сами вышли из состава победителей. А во Второй мировой мы выиграли, хотя находились в более тяжелых условиях - фронт проходил не где-то в Белоруссии, как в Первую мировую, а под Москвой, в Сталинграде. Почему? Потому что вся страна работала на победу.

Пока же ощущение, что мы и после спецоперации собираемся снова обняться с Западом. После того, как увидели, что они о нас думают, как они нас ограбили и гоняли русских по всей Европе. Мы, правда, собираемся это простить?

Мардан:

- Многие готовы простить.

Малофеев:

- Не все. Я разговаривал с людьми, пережившими шок, когда у всех всё отобрали просто за то, что они - русские. Не все лакейски ждут, когда барин уберет сапог с твоей морды. Начинают осознавать, что уже не надо думать, как сбежать в Сен-Тропе, а нужно как-то начинать жить здесь.

«ЧТО ТЫ ДЕЛАЛ ЭТИ ПОЛГОДА?»

Мардан:

- Как отличить таких, осознавших?

Малофеев:

- А тут не надо ни у кого в голове копаться и, прищурив глаз, следить за намеками. Линия пролегла очень простая – он здесь или там остался. Выбрал ту сторону занавеса, который сейчас опускается.

Мардан:

- А если эти люди потом вернутся?

Малофеев:

- Иллюзий нет. Если они вернутся, это будет означать, что, скорее всего, они там, на Западе, договорились с новыми хозяевами. И возвращаются, чтобы здесь работать на них.

Мардан:

- То есть можно допрашивать прямо в аэропорту?

Малофеев:

- Конечно, рядовой программист, которого фирма вывезла в Ереван, а он там не ужился и вернулся, здесь ни при чем. А вот если тот, у кого есть капитал и возможность выбора, уехал и через полгода вернулся, к нему вопрос - что он делал эти полгода, с кем там успел посотрудничать.

МЫ В ЭТОМ ГОДУ ВПЕРВЫЕ ПЕРЕСТАЛИ ПЛАТИТЬ ДАНЬ В ОРДУ

Мардан:

- А все, кто остался в России — они наши?

Малофеев:

- Вот Киркоров остался, Ургант вернулся. Это значит, они большие патриоты? И я должен любить Киркорова, а страна должна дать им большой экран и большой гонорар? Совсем нет. Но это значит, что они здесь.

А если бизнесмен здесь, поверьте, он скорее всего порушил связи с Западом, его счета арестованы, он потерял по ту сторону всё. Это значит, что он связал свою судьбу со страной. Поэтому давайте не будем его больше ни в чем подозревать. Ему надо помогать. За каждым из бизнесменов десятки или сотни, тысячи работников.

А те, кто уехал, они договорились на Западе, что у них там все будет хорошо. И за это, наверняка, взяли обязательства - как они будут не любить Россию.

Мардан:

- А у тех, кто остался в России, у них изменится бизнес-логика?

Малофеев:

- Бизнес - это же простой механизм, в нем главное - получить прибыль. А вот дальше начинается большая разница - как поступать с прибылью. Бессовестные люди покупают яхты, а совестливые - расширяют рабочие места.

Но проблема в том, что наши финансовые власти не помогают открывать каналы в России вместо закрывшихся каналов с Западом. Это объяснить никакой логикой невозможно.

Из-за того, что мы перестали платить дань в Орду - на всю прибыль от нефти с газом маниакально покупать доллары, - у нас впервые деньги начали оставаться в стране. У нас лучший фискальный год! Но вместо того, чтобы эти деньги влить в экономику, мы почему-то опять начинаем придумывать, как бы их спрятать в кубышку. Чтобы их опять отобрали?

Эти деньги должны быть влиты в создание рабочих мест. А для этого надо дать кредиты бизнесу не под 10%, а под 1%. Вот тогда был бы небывалый рост экономики.

СПИСАТЬ ВСЕ НА ПОЛОУМНОГО БАЙДЕНА

Мардан:

- Что будет после спецоперации?

Малофеев:

- Мы - за мир после победы. Почему после победы 1945 года, мир был прочный и продержался 70 лет? Потому что мы не остановились на границах СССР, не стали договариваться с Гитлером.

Мы не остановились на своих границах и в 1812 году, хотя Кутузов призывал дальше не ходить. Но русский император Александр I еще дважды разгромил армию по полмиллиона человек уже в Европе. И добил гадину в Париже. А если бы он этого не сделал?

И вот сейчас ровно то же. Порошенко подписал 16 пунктов Минских соглашений. Сколько выполнил? Ноль. Если мы сейчас заключим мир с Зеленским, он перестанет его исполнять на следующий же день. Нас кинут. И базы НАТО возникнут там немедленно. И будут ждать лишь нового момента для удара.

Мардан:

- Может ли уход Байдена что-то для нас изменить?

Малофеев:

- Да в Америке есть силы, призывающие списать на полоумного Байдена все эти военные действия. И без Байдена уже договариваться о мире. Но проблема в том, что у нас и при Трампе дружбы не было. Они все равно нас считают папуасами и хотят нас уничтожить как государство. Просто могут уничтожать медленно, как это делали с Советским Союзом. А могут попробовать быстро – в прямом бою.

Поэтому любой договор с ними – это лишь перемирие. Для нас он возможен только в случае, если мы понимаем, зачем купили эти пару-тройку лет передышки, и дальше собираемся довести начатое до конца. Если же мы не собираемся, то просто подписали себе отсроченный смертный приговор. А поскольку мы ядерная держава, будем считать, что это - смертный приговор всему миру.