Настя Ивлеева рассказала, почему снова сблизилась с бывшим мужем

Настя Ивлеева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Телеведущая Настя Ивлеева и рэпер Элджей расстались весной 2021 года. С тех пор поклонники не раз замечали, что бывшие супруги проводят время в обществе друг друга. Ходили слухи, что блогерша и музыкант решили снова сойтись. И для этого есть все основания. Недавно Настя и Алексей Узенюк (это настоящее имя артиста) вместе отметили годовщину свадьбы. В соцсетях поклонники поздравляют телеведущую и музыканта с воссоединением. В итоге Ивлеева решила прокомментировать свои отношения с экс-супругом.

Настя объяснила, почему она часто встречается с бывшим мужем. Блогерша рассказала, что проводит время Элджеем исключительно для того, чтобы снимать контент для своих соцсетей.

- Мы встречаемся только для контента, только хайп, никаких личных отношений и никакой симпатии. Это ничего не значит и ни о чем не говорит - просто гуляем, снимаем влоги, - заявила Анастасия.

Недавно Настя и Алексей Узенюк (это настоящее имя музыканта) вместе отметили годовщину свадьбы. Фото: кадр видео.

Бывших возлюбленных то и дело замечают вдвоем в одних и тех же местах. Недавно, например, поклонники обнаружили автомобили Элджея и Ивлеевой возле дома в московском районе Хамовники, где они проживали во время брака.

Неизвестно, как рэпер относится к очередному проекту своей бывшей возлюбленной. Осенью на канале «Пятница!» стартует телешоу, где Настя будет искать себе нового мужа. За благосклонность блогерши будут бороться сразу 50 участников реалити. Попытать счастья звезда решила в новой программе «Сердце Ивлеевой».

- Выбирая, я буду прислушиваться к своей интуиции, она меня еще ни разу не подводила. А вообще, очень интересно, получится ли у меня действительно сделать правильный выбор и найти своего краша, - сообщила Ивлеева в соцсетях.

К слову, примерно в таком же формате искала своего суженого и Ольга Бузова. После телешоу она закрутила короткий роман с победителем проекта, но этим дело и ограничилось. Сейчас Бузова по-прежнему одна, и в обозримом будущем никакой свадьбы не предвидится.

Настя Ивлеева и Элджей (Алексей Узенюк) поженились в 2019 году и прожили вместе два года. Супруги долго скрывали свой развод и объявили о разрыве только спустя несколько месяцев. По словам бывших супругов, они разошлись без скандалов. О причинах своего развода Элджей и Ивлеева не рассказывают. По словам телеведущей, им в браке стало слишком спокойно и не интересно. По ее мнению, это пагубно сказалось на их творчестве. Ивлеева призналась, что ее отношения с Элджеем стали напоминать чувства брата и сестры, поэтому они приняли решение расстаться.