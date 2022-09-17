33-летняя жена Петросяна откровенно высказалась о 77-летнем супруге

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Евгений Петросян 16 сентября отметил 77-летие. Его 33-летняя жена Татьяна Брухунова посвятила супругу нежный пост в соцсетях. Жена комика откровенно высказалась о своих чувствах к нему. Супруга юмориста опубликовала совместную фотографию и публично высказалась о его достоинствах.

- Мужчина, который научил меня смотреть на наш несовершенный мир с сопереживанием. Свети всегда, - подписала свой пост Татьяна Брухунова.

Подписчики супруги юмориста присоединились к поздравлениям и пожелали звездной чете долгих лет совместной жизни: «С днем рождения Евгения Вагановича! Пусть сбываются мечты!», «Какие вы прекрасные. Душа радуется», - написали пользователи сети.

Татьяна поздравила мужа с днем рождения. Фото: соцсети.

Подписчики отмечают, что в браке с Татьяной Евгений Ваганович помолодел и расцвел. Артист активно занимается спортом, много гуляет, играет с двухлетним сыном Ваганом и устраивает жене пляжные фотосессии. И, конечно, Петросян стал более стильно одеваться. Несомненно, к подбору его гардероба приложила руку жена, известная модница и шопоголик.

Молодая жена Евгения Петросяна активно ведет соцсети, но при этом нечасто делится фотографиями двухлетнего сына Вагана. Татьяна Брухунова публикует снимки малыша лишь по особым случаям, например, в день рождения мальчика. Супруга Евгения Вагановича говорит, что привыкла к хейту и недоверию в свой адрес. Например, как-то Татьяна решила прокомментировать вопрос подписчиков об отцовстве юмориста. Слухи о том, что у жены Петросяна есть молодой поклонник, от которого она могла родить сына, возникли сразу же после появления мальчика на свет. Отчасти тому способствовал более чем зрелый возраст юмориста. Евгений Ваганович стал отцом в 74 года. Неудивительно, что многие сомневаются в том, что артист смог сам зачать наследника в таком почтенном возрасте.

В соцсетях Татьяна резко ответила всем, кто сомневается в отцовстве ее мужа. Брухунова подчеркнула, что Ваган – копия папы.

- Я знаю, кто распускает эти слухи. Они меня не могут задевать. Я знаю, кто отец моего ребенка, и этого достаточно. А те, кто видит Вагана в жизни, отмечают его 90-процентное сходство с отцом, - сообщила Брухунова в ответ на вопрос о том, не обижают ли ее сомнения публики в отцовстве Петросяна.