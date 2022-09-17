Никакого индивидуализма: В КНДР начали борьбу с частными парикмахерскими

Молодежь, несмотря на более высокие цены, старается попасть в частные салоны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По сообщению СМИ, власти Северной Кореи объявили войну частным салонам красоты и парикмахерским. Официальная версия гласит, что подобные заведения не только пропагандируют индивидуализм, несовместимый с социалистическим мировоззрением, но и являются незаконным способом заработка. Мало того, что частные парикмахерские дают молодежи возможность самовыражаться за счет изменений в прическе, а парикмахеры не платят налоги, утверждают в КНДР.

На владельцев салонов, которые продолжат работу после требования о закрытии, будет наложен штраф в размере 100 тысяч северокорейских вон (примерно 6700 рублей). Если же парикмахерская не закроется и после этого – хозяин может быть подвергнут уголовному преследованию.

На данный момент неизвестно, будет ли дано разрешение оставить в стране отдельные частные заведения, или все парикмахерские станут государственными с утвержденным списком одобренных властями причесок.

Услугами государственных парикмахерских в Северной Корее пользуются люди старшего возраста, а также бедняки. В свою очередь молодежь, несмотря на более высокие цены, старается попасть в частные салоны, предоставляющие значительно больший выбор стилей.