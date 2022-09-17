Очередь к гробу Елизаветы II грозит растянуться больше, чем на сутки

По оценкам властей, желающие почтить память ушедшего монарха могут провести в ожидании до 24 часов Фото: REUTERS

Экс-капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм в два часа ночи встал в очередь, чтобы попрощаться с усопшей королевой Елизаветой II. По оценкам властей, желающие почтить память ушедшего монарха могут провести в ожидании до 24 часов.

- Понятно было, что этот день будет трудным. Это грустный день, но его нужно помнить. Я думал, что если приеду в 2 часа ночи, будет немного тише, но я ошибался, – сказал 47-летний футболист, которого журналисты заметили в нескончаемой очереди к гробу королевы.

Ранее компания Maxar опубликовала спутниковые снимки, на которых очередь видна из космоса. По оценкам властей крайнее время ожидания достигало примерно 14 часов, но с тех пор люди продолжают прибывать.

На некоторое время очередь была остановлена, однако затем ее вновь запустили, предупредив собравшихся о приближающейся холодной ночи.

Королева Британии Елизавета II скончалась на 97 году жизни 8 сентября в шотландском поместье Балморал. В связи со смертью монарха в Соединенном Королевстве объявлен длительный траур. После прощания с королевой пышные похороны увенчают ее 70-летнее правление.