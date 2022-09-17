Очень дорого и очень опасно: Обеспеченные американцы массово удлиняют себе ноги

Процедура позволяет увеличить рост примерно на 7-15 сантиметров Фото: EAST NEWS

В США популярным хирургом стал ортопед Кевин Дебипаршад из Лас-Вегаса (штат Невада), который предлагает своим пациентам уникальную операцию по удлинению ног.

Несмотря на то, что свою клинику LimbplastX Institute выпускник Гарварда Дебипаршад основал в 2016 году, настоящий успех пришел к нему лишь во время пандемии коронавируса. Сложно сказать, как связаны ковидные ограничения с желанием отрастить себе ноги, но факт остается фактом – дела доктора резко пошли в гору.

Суть метода доктора Дебипаршада довольно проста и одновременно опасна: пациенту ломают бедренные кости и вставляют в них металлические спицы, расстояние между которыми можно регулировать с помощью пульта дистанционного управления. Затем в течение нескольких месяцев буквально по миллиметру кости ног «вытягивают».

Процедура позволяет увеличить рост примерно на 7-15 сантиметров.

Несмотря на длительность процесса восстановления, абсолютную неестественность и дороговизну операции, у клиники нет отбоя от клиентов.

Большинство пациентов LimbplastX Institute - это программисты и инженеры из таких технологических гигантов как Google, Amazon, Microsoft.

Стоимость операции составляет от $70 тысяч до $150 тысяч (4,2–9 миллионов рублей) – в зависимости от того, сколько сантиметров требуется добавить к росту.