Христианство в США сдает свои позиции

Среди верующих христиане останутся самой большой группой, несмотря на рост числа приверженцев других религий Фото: EAST NEWS

Согласно социологическим исследованиям, на данный момент христианство в США является религией большинства – его доля в населении страны составляет 64%.

Однако уже к 2070 году ситуация может кардинально измениться.

Исследователи из Pew Research Center рассмотрели несколько вариантов возможного развития событий. При этом в качестве отправной точки были взяты данные религиозного состава общества США на 2020 год: 64% – христиане, 30% – люди, не связывающие себя с конкретной религией и 6% – представители других религиозных групп.

В зависимости от модели развития, почти все варианты заканчиваются тем, что к 2070 году христиане теряют лидерство в американском обществе, уступая свои позиции агностикам.

В то же время, среди верующих христиане останутся самой большой группой, несмотря на рост числа приверженцев других религий.

Таким образом, традиционно католическое американское общество спустя менее чем полвека, скорее всего, превратится в светское.

И это при условии, что в США рождаемость, смертность и миграция останутся на прежнем уровне. Если же в демографических процессах произойдут коренные изменения – результат практически непредсказуем.