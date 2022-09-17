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В мире17 сентября 2022 5:24

Христианство в США сдает свои позиции

Вскоре оно перестанет быть религией большинства
Юрий МАЙБОРОДА
Среди верующих христиане останутся самой большой группой, несмотря на рост числа приверженцев других религий

Среди верующих христиане останутся самой большой группой, несмотря на рост числа приверженцев других религий

Фото: EAST NEWS

Согласно социологическим исследованиям, на данный момент христианство в США является религией большинства – его доля в населении страны составляет 64%.

Однако уже к 2070 году ситуация может кардинально измениться.

Исследователи из Pew Research Center рассмотрели несколько вариантов возможного развития событий. При этом в качестве отправной точки были взяты данные религиозного состава общества США на 2020 год: 64% – христиане, 30% – люди, не связывающие себя с конкретной религией и 6% – представители других религиозных групп.

В зависимости от модели развития, почти все варианты заканчиваются тем, что к 2070 году христиане теряют лидерство в американском обществе, уступая свои позиции агностикам.

В то же время, среди верующих христиане останутся самой большой группой, несмотря на рост числа приверженцев других религий.

Таким образом, традиционно католическое американское общество спустя менее чем полвека, скорее всего, превратится в светское.

И это при условии, что в США рождаемость, смертность и миграция останутся на прежнем уровне. Если же в демографических процессах произойдут коренные изменения – результат практически непредсказуем.

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