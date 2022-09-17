Первый в истории Алтайского края промышленный технопарк появился в Рубцовске

Фото Антона Федотова
Площадка технопарка общей площадью 2,3 га находится на территории бывшего Алтайского завода автотракторного электрооборудования. Здесь разместятся не менее 5 резидентов, плановая годовая выручка которых составит более 350 млн. рублей. В торжественной церемонии открытия промышленного технопарка приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко, заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова, председатель АКЗС Александр Романенкои глава города Рубцовска Дмитрий Фельдман.
Виктор Томенко отметил высокую практическую значимость открывшегося объекта для промышленного Рубцовска, а также большую подготовительную работу, предшествовавшую событию.
«Были приложены многочисленные усилия представителями многих организаций, органов власти, предприятий, предпринимателей, трудовых коллективов, - сообщил глава региона. - Все задачи, которые были поставлены перед созданием объекта выполнены, в том числе открытие новых рабочих мест, появление нового устойчивого источника налоговых платежей. Самое главное - решены практические производственные задачи для обеспечения машиностроения, использования современных методов ведения высокоточного, высокотехнологичного производства здесь в Рубцовске. Все это в новом технопарке есть. Пока только начало процесса практической работы. Это значит, что появятся еще новые резиденты к тем, что есть сегодня, появятся еще работники, дополнительно обороты. Уже первые шаги, которые созданный технопарк начал демонстрировать, весьма убедительны».
Губернатор поблагодарил всех, кто приложил усилия, «руки, знания, компетенции и душу», чтобы этот объект получился. Особую признательность он выразил федеральному правительству России. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на создание технопарка в Рубцовске было направлено 500 млн рублей.
Фото Антона Федотова
«Вместе с решениями на краевом уровне, а также частными инвестициями наших предпринимателей-инвесторов стало возможно создание такого объекта. Пусть это будет еще один вклад в копилку потенциала, промышленной, производственной мощности Рубцовска», - подчеркнул Виктор Томенко. Объем внебюджетных средств, направленных на создание технопарка, составил свыше 220 млн. рублей.
Заместитель Министра экономразвития России Татьяна Илюшникова отметила, что в рамках Национального проекта в 2019-2021 годах из федерального бюджета 32 регионам предоставлено более 13 миллиардов рублей на создание и развитие 42 проектов парков.
«На сегодня были введены в эксплуатацию – 38 объектов. Сегодня мы дали старт хорошему прорывному проекту в городе Рубцовск. В условиях роста технологического суверенитета и производственной независимости важно, что такие объекты мы открываем не только в региональных центрах, но и небольших городах. Развитие реального производства и возможность доступа к площадкам с таким уровнем и оборудованием важно именно для местного бизнеса», - подчеркнула Татьяна Илюшникова.
Глава города Рубцовска Дмитрий Фельдман также дополнил, что для реализации проекта правительство Алтайского края выделило дополнительно 100 миллионов рублей для приведения в порядок дорожного покрытия на улице Тракторной, не видевшей ремонта с советских времён.
Фото Антона Федотова
В рамках открытия также состоялась церемония награждения. Награды, почетные грамоты и благодарности из рук губернатора получили труженики Рубцовский завод запасных частей, Управляющая компания промышленного технопарка «Юг Алтая». За добросовестный труд и в связи с открытием первого промышленного технопарка в Алтайском крае медалью «За заслуги во имя созидания» награжден генеральный директор Рубцовского завода запасных частей Станислав Кедик.