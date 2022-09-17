Первый в истории Алтайского края промышленный технопарк появился в Рубцовске

Фото Антона Федотова

Площадка технопарка общей площадью 2,3 га находится на территории бывшего Алтайского завода автотракторного электрооборудования. Здесь разместятся не менее 5 резидентов, плановая годовая выручка которых составит более 350 млн. рублей. В торжественной церемонии открытия промышленного технопарка приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко, заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова, председатель АКЗС Александр Романенкои глава города Рубцовска Дмитрий Фельдман.

«ВКЛАД В КОПИЛКУ ПОТЕНЦИАЛА»

Виктор Томенко отметил высокую практическую значимость открывшегося объекта для промышленного Рубцовска, а также большую подготовительную работу, предшествовавшую событию.

«Были приложены многочисленные усилия представителями многих организаций, органов власти, предприятий, предпринимателей, трудовых коллективов, - сообщил глава региона. - Все задачи, которые были поставлены перед созданием объекта выполнены, в том числе открытие новых рабочих мест, появление нового устойчивого источника налоговых платежей. Самое главное - решены практические производственные задачи для обеспечения машиностроения, использования современных методов ведения высокоточного, высокотехнологичного производства здесь в Рубцовске. Все это в новом технопарке есть. Пока только начало процесса практической работы. Это значит, что появятся еще новые резиденты к тем, что есть сегодня, появятся еще работники, дополнительно обороты. Уже первые шаги, которые созданный технопарк начал демонстрировать, весьма убедительны».

Губернатор поблагодарил всех, кто приложил усилия, «руки, знания, компетенции и душу», чтобы этот объект получился. Особую признательность он выразил федеральному правительству России. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на создание технопарка в Рубцовске было направлено 500 млн рублей.

Фото Антона Федотова

«Вместе с решениями на краевом уровне, а также частными инвестициями наших предпринимателей-инвесторов стало возможно создание такого объекта. Пусть это будет еще один вклад в копилку потенциала, промышленной, производственной мощности Рубцовска», - подчеркнул Виктор Томенко. Объем внебюджетных средств, направленных на создание технопарка, составил свыше 220 млн. рублей.

РАЗВИТИЕ РЕАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Заместитель Министра экономразвития России Татьяна Илюшникова отметила, что в рамках Национального проекта в 2019-2021 годах из федерального бюджета 32 регионам предоставлено более 13 миллиардов рублей на создание и развитие 42 проектов парков.

«На сегодня были введены в эксплуатацию – 38 объектов. Сегодня мы дали старт хорошему прорывному проекту в городе Рубцовск. В условиях роста технологического суверенитета и производственной независимости важно, что такие объекты мы открываем не только в региональных центрах, но и небольших городах. Развитие реального производства и возможность доступа к площадкам с таким уровнем и оборудованием важно именно для местного бизнеса», - подчеркнула Татьяна Илюшникова.

Глава города Рубцовска Дмитрий Фельдман также дополнил, что для реализации проекта правительство Алтайского края выделило дополнительно 100 миллионов рублей для приведения в порядок дорожного покрытия на улице Тракторной, не видевшей ремонта с советских времён.

Фото Антона Федотова

В рамках открытия также состоялась церемония награждения. Награды, почетные грамоты и благодарности из рук губернатора получили труженики Рубцовский завод запасных частей, Управляющая компания промышленного технопарка «Юг Алтая». За добросовестный труд и в связи с открытием первого промышленного технопарка в Алтайском крае медалью «За заслуги во имя созидания» награжден генеральный директор Рубцовского завода запасных частей Станислав Кедик.