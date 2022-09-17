Дочь Ларисы Гузеевой стала неузнаваема из-за лишнего веса

По словам девушки, она всегда была стройной. Но в какой-то момент все изменилось Фото: соцсети

Дочь Ларисы Гузеевой, за которую телесваха готова порвать сетевых хейтеров, в последние годы мелькает в СМИ с громкими заголовками: то она якобы стала небинарной персоной, то вдруг начала встречаться с девушкой, то устроила погром в своей комнате… Между тем, в соцсетях 22-летней Ольги Бухаровой с недавних пор удалены все фотографии, с подписчиками она общается разве что в сторис, которые исчезают через 24 часа. Как выяснилось, это не случайно: дочь Гузеевой сильно изменилась и никак не может принять свою новую внешность.

Фото: Соцсети

В очередной порции сторис Ольга рассказала драматичную историю о том, как набрала лишние килограммы. А кроме того, показала честные фото из прежней и нынешней жизни, на которых позируют словно два разных человека.

- Вот тут я была еще здоровая и не знала всех «прелестей» алкоголя и пучины самоуничтожения, - поделилась девушка. - Тут мне 17 лет: я делала базовые упражнения, не страдала перееданием (как последние 2,5 года), и у меня всегда была мотивация быть лучше, потому что буллинг в Интернете никто не отменял.

Фото: соцсети

Проблемы возникли три года назад, когда дочь телеведущей столкнулась с унижениями в личной жизни.

- В 19 лет начался какой-то лютый зашквар с отношениями с абьюзером и самой собой, - призналась Бухарова, назвав бывшего «маньяком». - Я весила 59-60 килограммов при росте 171 см. И мой молодой человек в тот момент критиковал меня и уговаривал похудеть.

По словам девушки, до этого она всегда была стройной. Но в какой-то момент все изменилось: вес стал расти галопирующими темпами.

Фото: соцсети

- Как только я стала меняться, а это от 2 до 5 кг в месяц, я обалдела. Никогда с таким не сталкивалась и даже не знала, что мне делать, - рассказала Ольга и намекнула на пережитое насилие. - Возможно, стоило бы учесть, что я пережила и*********е (было ли это изнасилование или что-то другое, дочь Гузеевой не уточнила. - Ред.), разрыв связки в колене, три операции за 2,5 года, гормональную терапию и лечение антидепрессантами, но мне кажется, это не оправдание. Руки-ноги на месте, пусть даже на какой-то момент одна нога, но все еще обе руки. И живу я дома с мамой, а не в общаге, так что жалеть себя не буду хотя бы раз.

Тем временем, сейчас наследница Ларисы Гузеевой постепенно приходит в норму: сбрасывает лишний вес с помощью тренировок и, похоже, снова счастлива в личной жизни - на днях она показала в соцсетях своего нового избранника.