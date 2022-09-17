Зеленский сравнил ФРГ с Третьим Рейхом после отказа Берлина поставлять танки на Украину

В Германии существуют определенные психологические барьеры для поставок оружия Украине, связанные с ее нацистским прошлым, - заявил Зеленский Фото: REUTERS

Право, совершенно непонятно, что творится в Киеве сейчас в высших эшелонах власти. Такое ощущение, что каждый там дует в свою дудку, а никакой общей партитуры для всех и каждого просто не существует. Есть некое общее направление "в ЕС и НАТО", а кто каким путем туда решит добираться – это его собственные проблемы.

Вот, например, министр иностранных дел Незалежной Дмитро Кулеба (это фамилия у него такая) пожаловался тут немецким журналистам на Берлин. Дескать, игнорируют Незалежную. Не полностью, но уже раз в четвертый, если не больше проигнорировали.

- Для нас это загадка: сейчас мы просим танки Leopard или Marder, а Германия поставляет бронеавтомобили Dingo. Это тоже полезно, и мы благодарны за это. Но это не то, что нам больше всего нужно в бою. В чем проблема? Почему мы не можем получить то, что нам нужно, и то, что есть у Германии? – заявил он немецким журналистам и через них потребовал у канцлера ФРГ Олафа Шольца начать поставки современных танков из Германии "прямо сейчас".

Dingo – это, конечно, не танк "Леопард" и даже не тяжелая БМП "Marder". Это всего лишь легкий бронеавтомобиль, хоть и с пулеметом на дистанционно управляемой турели. Но бронезащита у него также легкая, он задерживает только пули от стрелкового оружия калибра не больше 7,62 мм и осколков. И пятьдесят таких "собачек" имеют все шансы не пережить даже их первое боевое применение. Понятно, что Киев такие поставки совершенно не устраивают.

Как ни странно, Кулеба практически сразу получил ответ на свои вопросы. Вот только дали его не из Берлина, и не Шольц, а из Киева и Зеленский.

- В Германии существуют определенные психологические барьеры для поставок оружия Украине, связанные с ее нацистским прошлым, - заявил Зеленский в интервью Reuters, объясняя, почему Украина никак не может дождаться танков из Берлина. Отвечал англосаксам, а получилось так, что ответил и своему министру иностранных дел Дмитро Кулебе.

Необъяснимый разнобой? Не может же министр говорить что-то такое, что противоречит словам президента? Да нет, все объяснимо, и министр такое может, но только в том случае, если у них разные, как сейчас принято говорить, "центры принятия решений". Кураторство над одним, к примеру, осуществляет Великобритания, а над другим – США. И вот именно эти, которые наверху, не договорились между собой. Впрочем, не только по данному вопросу: что Украине делать с Германией – кошмарить ее или оправдывать.