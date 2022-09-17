Капитализм с человеческим лицом: Владимир Потанин превратит работников «Норникеля» в акционеров

Президент «Норникеля» Владимир Потанин. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Президент «Норникеля» Владимир Потанин во время поездки в Норильск рассказал, что его компания доведет пакет акций, находящихся у частных лиц, с 10% до 25% в течение 10 лет. Идея, которую бизнесмен называет «народным капитализмом», подразумевает превращение работников компании в ее бенефициаров. По новой, уникальной для российского бизнеса, программе мотивации сотрудники одного из мировых лидеров горно-металлургической отрасли получат цифровые финансовые активы (ЦФА) на акции компании.

Владимир Потанин не раз говорил о том, что стремится, чтобы его бизнес не просто зарабатывал деньги, а работал на благо общества, приносил пользу людям. Поэтому в данном случае причастность десятков тысяч работников к бизнесу «Норникеля» ложится в общую логику мировоззрения бизнесмена. По сути, речь идет о превращении «Норильского никеля» в «народную компанию».

Кстати, Потанин уже в 2010 году заявил, передаст свой капитал на пользу общества. Так что новую программу можно назвать логичным продолжением этой идеи. Механизм стал возможен в условиях запуска цифровой экономики. Российские законы, принятые недавно в этой сфере, и активным участником разработки которых был сам Потанин, дали возможность создавать ЦФА, привязанные к акциям и ценным бумагам.

- В свое время в результате приватизации работники предприятия получили 25% акций «Норникеля», но не смогли воспользоваться этим преимуществом в должной мере, - вспоминает Потанин. - Теперь современные технологии позволяют нам сделать это иначе.

По словам Потанина, ЦФА - гибкий финансовый продукт, который будет гораздо удобнее акций: он может дробиться, поэтому можно купить участие в компании размером меньше, чем одна акция. Масштабная программа мотивации в «Норникеле» должна стартовать с января 2023 года и затронет всех сотрудников. Речь идет о более чем 80 тысячах человек. Однако, специалисты говорят, что эффект от программы будет не только экономический, а даже в большей степени социальный.

Ведь идея народного капитализма, в том виде, в котором изложил ее Потанин, может стать хорошим ответом на запрос общества на справедливое распределение богатства. Эксперты говорят, что это уникальный случай, когда большой бизнес становится настоящей народной компанией не просто на словах, а на деле.

Впрочем, если говорить о рынке акций, то за последнее время число частных инвесторов «Норникеля» резко выросло. Сейчас это уже 350 тысяч человек – и бумаги компании всегда в топе по популярности у частных инвесторов. Безусловно, на это повлияла стабильность, которую демонстрируют ценные бумаги Норникеля, вне зависимости от волнений на глобальных рынках и изменений геополитической ситуации. По мнению финансовых экспертов, доступ к цифровым инструментам сделают акции «Норникеля» доступнее для людей.