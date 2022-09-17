Странные ритуалы: Стали известные некоторые традиции британской королевской семьи

Все лебеди в Англии принадлежат монарху Фото: REUTERS

После смерти королевы Елизаветы II мир внимательно смотрит за событиями в Туманном Альбионе и удивляется нелепости некоторых обычаев.

Выяснилось, что есть немало странностей, которыми окружила себя британская королевская семья.

Камень Судьбы, он же Скунский камень. Обработанный кусок песчаника весом около 150 килограммов, который в XIII веке был вывезен из Шотландии. С тех пор его ставят под трон, на котором коронуют британского монарха. В 1950 году несколько студентов колледжа выкрали реликвию и пока тащили – случайно разбили. Тогда похитители нашли каменщика, который склеил знаменитый камень, но перед этим засунули туда записку с неизвестным содержимым. Так что неизвестно, над какими именно словами короновалась в 1953 году Елизавета. Не факт, что над цензурными. Ее сыну Карлу III эта процедура еще предстоит.

Все лебеди в Англии принадлежат монарху.

– Король имеет право требовать любого лебедя, плавающего в открытых водах, без опознавательных знаков, если он того пожелает, – гласит традиция, восходящая к средневековью.

Предположительно, возникла она из-за того, что лебедь был деликатесом, которому не место на столе бедняка.

Теперь же лебедей ежегодно переписывают и заботятся об их благополучии. А при дворе существует должность королевского лебединого маркера.

Кроме того, британский король владеет и всеми дельфинами в стране. Правда, они об этом не знают.

Помимо публичной составляющей процедура коронации монарха в Британии имеет и секретный компонент – некий «масляный ритуал». Что и как делают во время его проведения, никто кроме самих монархов не знает. Известно лишь, что смесь для помазания Елизаветы II включала в себя кунжутное и оливковое масло, розу, жасмин, корицу, амбру и прочее.

Неоднократно утверждалось, что в королевской сокровищнице хранится рог единорога, который нейтрализует любой налитый в него яд. Ученые считают, что реликвия, приобретенная Елизаветой I в XVI веке, была бивнем нарвала, но точно проверить это же не удастся – артефакт был утерян во время Английской гражданской войны в середине XVII столетия. Также неизвестно, рискнул ли кто-нибудь проверить чудодейственные свойства рога.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Королевские причуды: Стали известны странные привычки Карла III

Как выяснилось, новый британский монарх может удивить многих (подробности)

Рептилоид, двойник, самозванка: Смерть Елизаветы II активизировала изыскания конспирологов

За 70 лет правления британская королева стала персонажем многих теорий заговора (подробности)