В России станет доступнее лечение, ради которого онкобольной Тиньков уехал на Запад

В марте 2020 года признание о своей болезни - острой форме лейкемии - сделал известный бизнесмен, миллиардер Олег Тиньков Фото: Соцсети

В субботу, 16 сентября, в этом году отмечается Всемирный день доноров костного мозга. Его пересадка нужна для спасения жизни в первую очередь больным с онкогематологическими заболеваниями - группой болезней, которую в народе называют «рак крови».

В числе таких диагнозов - лейкемия (лейкоз). От него в 1999 году умерла Раиса Горбачева. Из-за осложнений после химиотерапии знаменитая пациентка не дожила до спасительной пересадки костного мозга. Горбачева ездила на лечение в Германию, а донором должна была стать ее родная сестра Людмила Титаренко.

В марте 2020 года признание о своей болезни - острой форме лейкемии - сделал известный бизнесмен, миллиардер Олег Тиньков. Он тоже отправился лечиться за границу. Трансплантацию костного мозга ему провели в Великобритании. В одном из интервью Тиньков заявил, что в России крайне сложно найти подходящего донора. В нашей стране в реестре всего 130 тысяч человек, в то время как в Германии около 9 млн, а в Великобритании примерно 6 млн, посетовал бизнесмен. «Нам должно быть стыдно!... Планирую с супругой подключиться и сделать большой фонд», - пообещал основатель Тинькофф-банка. В феврале 2021 года Фонд семьи Тиньковых официально начал свою работу, сообщается на сайте организации.

Комментируя случай Тинькова, телеведущая Елена Малышева сказала, что в России лишь 15% пациентов с лейкозом имеют возможность на трансплантацию костного мозга. Так было два года назад. Сейчас ситуация меняется, уверяют в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) гематологии Минздрава. На вопросы KP.RU ответила ведущий специалист отдела по связям с общественностью НМИЦ Алена Фирсова.

ЧЕМ ПОМОЖЕТ НОВЫЙ ЗАКОН

- С 1 сентября в нашей стране изменилось законодательство, регулирующее донорство костного мозга. Насколько это поможет улучшить ситуацию? Какие самые важные новшества вступили в силу?

- Главное нововведение - создание в России единого федерального регистра доноров костного мозга. До сих пор у нас было около 20 разрозненных регистров. Теперь они будут объединены. За создание, ведение и развитие регистра будет отвечать ФМБА России (Федеральное медико-биологическое агентство, которое возглавляет бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова. - Ред.).

Очень важно, что после принятия нового закона государство выделило серьезные средства на развитие донорства костного мозга, говорит эксперт. В том числе, предоставлено финансирование на тестирование, необходимое для включения доноров в регистр (на медицинском языке - «типирование главного комплекса гистосовместимости»). Также выделены деньги на переработку, хранение, транспортировку и обеспечение безопасности костного мозга.

«Все это позволит быстрее развивать Федеральный регистр доноров костного мозга и дать наибольшему количеству пациентов шанс найти нужного донора среди соотечественников», - говорит Алена Фирсова.

- Изменилось ли что-то в положении самих доноров?

- Да. Им предоставлены дополнительные гарантии. По закону человек, намеревающийся стать донором костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток, имеет право на бесплатное медицинское обследование для включения в федеральный регистр доноров. Также доноры имеют право на бесплатный проезд к месту проведения донации и обратно за счет бюджетных ассигнований.

«НУЖНО БОРОТЬСЯ С МИФАМИ-СТРАШИЛКАМИ»

Опросы показывают, что многие люди опасаются становиться донорами костного мозга. Главные аргументы - это очень больно и опасно.

- На самом деле процедура донации костного мозга не оказывает негативного влияния на организм донора. Это доказано многочисленными международными исследованиями, - подчеркивает эксперт НМИЦ гематологии. - Задача трансфузиологов (специалистов по переливанию крови. - Ред.) – сделать все возможное, чтобы в результате трансплантации два здоровых человека смогли жить полной и активной жизнью. Именно поэтому донор допускается к донации только после тщательного обследования. И только когда врачи действительно уверены, что человек здоров.

КОНКРЕТНО

Донор отдает лишь 5% от общего объема костного мозга. Потеря части стволовых клеток никак не ощущается, а их объем полностью восстанавливается в течение 1-2 недель, поясняет Алена Фирсова.

- Часто люди думают, что на донорство костного мозга решаются в основном родственники онкобольных. Это так? Кто те люди, которые приходят к вам сдавать костный мозг? Что ими движет?

- Основные доноры костного мозга в НМИЦ гематологии рекрутированы среди доноров крови и ее компонентов. Эти люди знают, что такое донорство, обследованы и хорошо знакомы с процедурой. По данным исследования нашего центра, основная мотивация наших доноров крови – желание помогать людям и быть полезным.

УСПЕШНО ЛЕЧАТСЯ БОЛЕЕ 80% ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ КРОВИ

- Известные пациенты с лейкозом, такие как Раиса Горбачева и Олег Тиньков, сообщивший о своей болезни недавно, уезжали лечиться за границу. Насколько доступна сейчас медпомощь таким онкобольным в России?

- НМИЦ гематологии – первый институт переливания крови в мире. А Россия всегда была в числе ведущих стран по лечению заболеваний крови. Сегодня у нас успешно лечатся более 80% онкогематологических заболеваний. Пациенты преодолевают порог пятилетней выживаемости – обычно именно на этот срок ориентируются врачи, оценивая действие терапии, поскольку в этот период чаще всего возникают рецидивы.

Наши врачи-гематологи постоянно обмениваются практиками и опытом с зарубежными коллегами. Внедряют эффективные протоколы лечения, которые применяются во всем мире. Участвуют в качестве экспертов в составе международных групп.

«Основная проблема при проведении трансплантаций костного мозга сегодня – это возможность найти для пациента подходящего донора среди соотечественников», - признает эксперт. Специалисты надеются, что люди перестанут верить мифам-страшилкам и будут чаще откликаться на призывы стать донором и в буквальном смысле спасти чью-то жизнь.

В ТЕМУ

«Это не подвиг, а большая удача»

17 сентября НМИЦ гематологии провел акцию, посвященную Всемирному дню доноров костного мозга. На встречу пришли доноры, спасенные ими онкобольные. Выступили врачи-трансфузиологи Центра.

Трансплантация костного мозга (кроветворных стволовых клеток), впервые проведенная в 1958-1959 годах, открыла новую эру в лечении лейкозов, лимфом, аутоиммунных и редких наследственных заболеваний, которые прежде были неизлечимы. Ежегодно в России выполняется около 900 трансплантаций. Потребность в них в 2–2,5 раза выше, рассказали специалисты.

- Очень многие хотят заручиться поддержкой родственников и друзей [чтобы стать донорами]. Людям важно чувствовать свою причастность [к спасению жизней], - пояснила врач-трансфузиолог Ярославской областной станции переливания крови Наталья Капотова. - Донорами становятся самые ответственные и надежные люди. Мы не устраиваем гонку за их численностью, важнее качество. Особенно активна студенческая молодежь.

- Я стала донором три года назад, - поделилась своим опытом Арина Хрущева. - У меня не было никаких сомнений, колебаний. Я считала, что делаю то, что должна. И планирую продолжать.

«Это самый легкий способ спасти жизнь. Это не страшно, не больно. Это не подвиг, а большая удача - кому-то подойти», - пояснила донор Елена Винокурова, которая вошла в регистр НМИЦ гематологии в 2014-м году.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Как санкции сказались на получении донорского материала из-за границы?

- Если мы не можем найти донора костного мозга среди родственников и в российском регистре, то обращаемся к международному регистру, - рассказала врач-гематолог отделения трансплантации костного мозга НМИЦ гематологии Ольга Старикова. - Наши коллеги, включая европейских, с нами активно взаимодействуют. Трансплантаты, как и прежде, заготавливаются. При этом из-за отсутствия прямых перелетов в Европу приходится искать обходные пути. Например, через Стамбул. Но отказов именно в предоставлении донорского материала мы не получили ни разу.

Другое дело, что за костный мозг, который доставляют из-за рубежа, приходится платить, напомнила врач. Либо самим пациентам, либо благотворительным фондам. В этих случаях нужно решать проблемы с проведением платежей, поскольку иностранные учреждения не принимают переводы из России. «К счастью, в этом случае тоже удается находить какие-то выходы», - сказала Ольга Старикова.