Немцы отказались экономить газ и электричество на фоне кризиса

Немцы не желают экономить и выходят на митинги против роста цен на энергоносители. Фото: REUTERS

Дисциплинированность европейцев вошла уже в пословицы и поговорки. Как нечто невиданное рассказывают истории, как голландцы после распоряжения немецких оккупационных властей плакали, но дисциплинированно сдавали нашедшие в их семьях убежище: ничего не поделаешь – порядок требует. Но даже на их фоне немцы всегда были олицетворением послушности и соблюдения порядка.

И вдруг что-то случилось. Похоже, что в немцах сломалось это доминирующее стремление к Орднунгу (порядку). Настолько, что они не отказываются следовать советам и рекомендациям властей по экономии газа и электроэнергии.

Кстати, столичная немецкая "Берлинер цайтунг" напечатала рекомендации и советы уже не какого-то отдельного министра или должностного лица, а федерального правительства.

Итак, что же немцам советует правительство?

- Снизить температуру в помещении на один градус (это даст экономию 6% потребляемой энергии);

- Сократить время принятия душа до трех минут, что сэкономит 150 евро в год (а вице-канцлер Хабек, помнится, был более милостив и давал первоначально на душ целых 5 минут).

- Принимать, например, только холодный душ, что сэкономит дополнительно 400 евро в год (а здесь можно даже не указывать хронометраж, редко кто захочет стоятяь больше минуты).

- Готовить пищу в кастрюлях и на сковородах с закрытыми крышками, а духовку предварительно не нагревать и использовать функцию циркуляции воздуха (что даст еще экономию до 15% энергии).

- Выбрать в качестве домашнего животного, исходя из экономии, кошку, поскольку другие домашние животные, особенно экзотические, будут потреблять больше электроэнергии в год, чем холодильник, стиральная машина и телевизор вместе взятые.

По всей видимости, у немцев нет Куклачева, который мог бы научить кошек выключать за собой свет, стиральную машину и телевизор.

Но будут ли граждане ФРГ выполнять эти рекомендации, советы и директивы. В этом есть достаточно большие сомнения. Поскольку, как выяснилось, если предприятия послушно начали экономить электроэнергию и сократили производство (как выяснилось, в первом полугодии Германия снизила потребление электроэнергии и газа на 15% за счет тех самых промышленных производств), то обычные граждане не спешат сокращать свое потребление. А потому общее сокращение потребление газа по стране составило всего лишь 6%.

Вместо экономии немцы предпочитают заваливать звонками и жалобами колл-центры компаний, поставляющих коммунальные услуги и энергоресурсы. А некоторые из таких недовольных находятся в неуравновешенном состоянии и легко переходят от плача и истерик к неприкрытой агрессии.

И есть большие сомнения, что население Германии будет выполнять все рекомендации, которые ему спускают сверху. И пассивное сопротивление может вскоре закончиться. Но не потому, что проблема будет решена. Просто вместо пассивного сопротивления наступит период активных действий.

Хотя бы согреются.