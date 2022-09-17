В Сирии сообщили о пяти погибших из-за атаки Израиля

четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли удар в провинции Дамаск. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Сирии опять погибшие. Обстрелы террористов несмотря на субботу наложились на бомбовые удары израильских военных.

«17 сентября с 00:45 до 00:55 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли удар четырьмя крылатыми ракетами и десятью управляемыми авиационными бомбами в провинции Дамаск. Дежурными силами ПВО вооруженных сил САР из комплексов российского производства «Панцирь-С1» и «БУК-М2Э» уничтожены две ракеты и шесть управляемых авиационных бомб. В результате израильских авиаударов погибло пять сирийских военнослужащих», - сообщает заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

Российские военнослужащие продолжают в Сирии работу, направленную на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 3 202 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил более 5,9 тыс. тонн.

Часто эту гуманитарную помощь у мирных жителей забирают террористы. За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела со стороны позиций вооруженных бандитов. Есть раненые среди сирийских военнослужащих.

«Боевики незаконного вооруженного формирования «Магавир эс-Саура», действующего в оккупированной США зоне Эт-Танф, готовят в провинциях ХАМА и ХОМС провокации и диверсии против сирийских военных. Об этом сообщили жители лагеря «Эр-Рукбан», бежавшие с подконтрольных проамериканским формированиям территорий», - сообщает Егоров.

Отметим, что российские военнослужащие в рамках положения российско-турецкого «Меморандума о взаимопонимании», принятого 22 октября 2019 года продолжают патрулирование провинций Аллепо, Ракка, Гариб, Хасеке и многих других.