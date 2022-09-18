Родившая второго ребенка Нюша рассказала, как пережила измену мужа

Певица Нюша. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Со стороны жизнь Нюши выглядит как сказка: слава, богатство, любящий муж и двое прекрасных детей. В прошлом году певица родила сына Саффрона. А в этом году артистка и ее муж Игорь Сивов купили квартиру в Дубае. Нюша живет на две страны, и большую часть времени проводит с детьми в ОАЭ. Тем не менее артистка призналась, что не так давно ее брак оказался на грани краха. В прошлом году певица пережила измену мужа. Судя по всему, это случилось, когда она была беременна вторым ребенком. Измена мужа принесла ей много боли, но, тем не менее, артистка решила простить супруга.

- В прошлом году, несмотря на то, что у нас было много трансформаций. Много всего очень положительного! Безусловно, это и чудо-малыш, который появился. Но на самом деле, мы с мужем переживали очень непростой период в отношениях. В наших отношениях произошла измена. Я бы не хотела погружаться в подробности, как в некое грязное белье, этой ситуации. Но я считаю, что важно об этом говорить, а не оставлять эти темы за дверью, потому что это происходит в жизни миллионов людей, – рассказала Нюша в YouTube-шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг света».

Нюша с мужем Игорем Сивовым. Фото: соцсети.

Артистка говорит, что они с супругом серьезно обсудили свои отношения и решили оставить все как есть.

- Я уверена, что такие ситуации можно переживать и даже можно выйти на новый уровень, – считает Нюша.

Певица уверена, что важно простить и отпустить обиду. При этом, по ее мнению, в любой ситуации виноваты оба человека.

- Находясь рядом с человеком, важно найти взаимопонимание. У нас не так много вспыльчивых сцен, но при этом есть свои испытания, проходя которые ты начинаешь осознавать, что в этом есть для тебя, - отметила Нюша.

Артистка призналась, что не может сказать, хотела бы прожить с мужем до конца своих дней.

Нюша в YouTube-шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг света» рассказала об измене мужа. Фото: кадр видео.

Напомним, Нюша познакомилась с бизнесменом Игорем Сивовым, когда он был женат. Ради звезды шоу-бизнеса предприниматель оставил семью.

В 2021 году исполнительница вместе с мужем переселилась в Дубай. Свое решение уехать из страны Нюша объяснила тем, что ее муж постоянно ездит по загранкомандировкам. А в нынешней ситуации, когда из России очень сложно летать по миру, супруги решили обосноваться за рубежом.

- Многие из вас знают, что мой муж работает в основном за границей. Он часто уезжает в командировки. И мы думали, как бы нам выбрать такое место, чтобы было удобно перемещаться — не очень далеко, где можно жить всей семьей, чтобы надолго не расставаться. В общем, выбрали два направления, два города — Москва и Дубай. И на сегодняшний день мы уже в Дубае, теперь я буду проводить здесь достаточно много времени, - сообщила певица.

Певица никогда не рассказывала, чем именно занимается ее муж, и почему ему для работы непременно необходимо жить за рубежом. Из открытых источников известно, что 41-летний Игорь позиционирует себя как бизнес-коуч, амбассадор культуры «Осознанного родительства», автор психологических курсов и тренингов по родительству, лидерству, отношениям с собой и миром.