Супермодель Жизель Бюндхен поссорилась с мужем и готовится к разводу

Жизель Бюндхен и Том Брэди. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

42-летняя супермодель Жизель Бюндхен и 45-летний спортсмен Том Брэди всегда считались идеальной парой. Супруги поспитывают двоих детей - 12-летнего сына Бенджамина и 9-летнюю дочь Вивиан. Но, похоже, их счастливому браку пришел конец. Том и Жизель серьезно поссорились и уже больше месяца не живут вместе. Похоже, дело идет к разводу.

Том - звезда американского футбола, профессиональный игрок, выступающий на позиции квотербека. Несколько лет подряд он входил в список самых высокооплачиваемых спортсменов мира, зарабатывая по 30-40 миллионов долларов в год. Он выиграл семь кубков Супербоул и считается одним из лучших игроков в истории американского футбола. В феврале этого года Брэди объявил о завершении карьеры. Однако чуть позже, весной, спортсмен заявил о своем возвращении в НФЛ в составе своей прежней команды. Говорят, решение мужа здорово разозлило Бюндхен.

Жизель давно поставила карьеру на паузу. Последние годы она отказывается от многих проектов, посвящая себя семье и воспитанию детей. Манекенщица рассчитывала, что Том выйдет на пенсию и будет больше времени проводить с ней и с детьми. Но футболист решил иначе.

- Жизель очень на него обижена, - заявил источник People. – Они уже больше месяца не живут вместе.

Жизель - одна из самых богатых моделей планеты. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возобновить карьеру Брэди решил явно не из-за денег: за свою блестящую карьеру он уже заработал огромное состояние. Да и Жизель тоже девушка не бедная. Она 15 лет подряд возглавляла список самых высокооплачиваемых моделей планеты по версии Forbes. И лишь в 2017 году уступила первую строчку другой модели - Кендалл Дженнер. Бюндхен стабильно получала по 30, а то и больше миллионов долларов в год. Большую часть своих гонораров Жизель зарабатывала не съёмками, а другим бизнесом - выпуская под своей маркой одежду, обувь и нижнее белье. Кроме того, модель показала себя удачливой бизнесвумен, вкладывая заработанные средства в выгодные проекты и приумножая свои капиталы. Таким образом за 10 лет она заработала 250 миллионов долларов.

Жизель и Том познакомились на рождественской вечеринке у общих друзей в 2007 году. Они практически сразу начали встречаться. Спустя год спортсмен сделал модели предложение, и в 2009-м Жизель и Том поженились.