В Риге под запрет попала «Катюша»

За исполнение советских песен в Латвии теперь грозят огромные штрафы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти латвийской столицы запретили исполнение в общественных местах «песен, прославляющих тоталитаризм». Под это определение в частности подпадает гимн СССР, а также знаменитая и любимая уже несколькими поколениями песня «Катюша».

– Закон предусматривает запрет на использование символов тоталитарных режимов в общественных местах. В частности, под запрет подпадает, например, гимн СССР или другие песни, прославляющие тоталитарный режим, – такие, например, как «Катюша» и т. д., – заявил руководитель отдела общественных связей Рижской полиции самоуправления Том Садовскис.

Нарушителей ожидают крупные штрафы – от 350 до 2900 евро (21,2-175,7 тысячи рублей).

После того как слова рижского чиновника о запрете «Катюши» получили широкую огласку через средства массовой информации и вызвали живой отклик в соцсетях, ряд изданий кинулись на защиту латвийских властей и объявили, что все изложенное едва ли не фейк. Мол, петь «Катюшу» никто не запрещал – Латвия свободная страна.

– Никто в Латвии не пытается регулировать частную жизнь и предписывать жителям страны, что им петь дома, а что не петь, – порадовали любителей застольных песен.

Так что петь дома можно. Но лучше украдкой, чтобы соседи не слышали, а то мало ли что…

А на улице, конечно, нельзя, но это же не ограничение свобод, это – другое. Особенно удивительно выглядят подобные запреты на фоне официально разрешенных в Риге ежегодных маршей легионеров Waffen SS и их сторонников, которые проводятся здесь с 1994 года.