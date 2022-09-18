Самый ответственный секретарь

Адольф Куканов поражал не только эрудицией, но и подготовленностью к ситуации Фото: архив "КП"

Всегда элегантный, галантный, воспитанно-вежливый, дружелюбный, внимательный, наш ответственный секретарь так соответствовал своему заморскому имени Адольф и так приятно контрастировал с грубоватым предшественником, что планерки очередного газетного номера в секретариате становились долгожданными. При этом наш ответсек вовсе не был мягкотелым. Умел быть точным, решительным и требовательным. Сам был примером дисциплинированности, даже педантичности. Но все-таки в меру.

В этом балансе внешней пластичности и внутренней твердости и был секрет его безусловного авторитета на этаже. Его уважали. Несмотря на то, что Адик (так все звали его в глаза и за глаза) пришел в редакцию из ЦК комсомола, то есть был «чужаком». Но поскольку до ЦК он был главным редактором большой республиканской русскоязычной газеты «Молодежь Эстонии», профессиональная хватка и опыт сразу почувствовались.

Конечно, всегда вставал вопрос о его имени. Он получил его от начитанной мамы при рождении весной 1932 года, когда такое имя ассоциировалось лишь с героем мелодрамы. Понятно, как непросто потом оказалось с этим именем пионеру и комсомольцу Куканову, хотя он и был сыном законспирированного советского разведчика-консула в китайском Тяньцзине. В МГУ его, медалиста, приняли, но в общежитии отказали «во избежание конфликта». Посоветовали сменить имя. Адик материнский выбор не предал. Поведение морально чистоплотного человека. Порядочность его сразу была видна.

В редакции, а потом и на собраниях клуба ветеранов Адольф Алексеевич поражал не только эрудицией, но и подготовленностью к ситуации. Даже собираясь вести обычную ежедневную планерку, он заранее готовил аргументы в защиту своей точки зрения и буквально сражал спорщиков неожиданной шуткой или стихотворной цитатой (стихов помнил неисчислимо). Кто-то из очевидцев рассказывал, как в Париже он провел для нашей делегации импровизированную полновесную экскурсию, потому что и к поездке готовился очень основательно. Хотя основательность никогда не мешала ему быть легким человеком.

Работа ответственного секретаря в ежедневной газете сродни прорабской должности: это бесконечная рутинная каторга планирования и выпуска номеров. Куканов тянул так «Комсомолку» несколько лет. И оставил по себе добрую память. Многие годы потом работал в газете «Советская культура», в полиграфическом журнале. Был отмечен профессиональными наградами и званиями. Ушел из журналистики в 80 лет. До последних дней продолжал внимательно читать нашу газету, слушал радио КП, звонил, рецензировал, давал оценки.

Утром 14 сентября из теленовостей узнал о кончине Владимира Сунгоркина, очень сожалел, что тот ушел так рано.

А спустя четыре часа его сердце тоже внезапно остановилось…

Светлая память нашему коллеге и товарищу!