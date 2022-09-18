ВСУ опять «засеяли» Донецк минами «Лепесток»

Беда «Лепестка» в том, что он незаметен Фото: Дмитрий СТЕШИН

Следователи СК России установят обстоятельства очередных преступлений ВФУ против мирного населения Донбасса

В ведомстве сообщают, что ВФУ обстреляли Куйбышевский район Донецка и село Никольское ДНР. В результате ребенок получил ранение, мужчина погиб.

Следственный комитет установит обстоятельства указанных преступлений и лиц, причастных к их совершению.

Тем временем, ВСУ начали обстрел Кировского района Донецка, сообщил мэр Алексей Кулемзин. 15 снарядов калибром 155 мм. повредили в Петровском районе здания ДК и школы, есть пострадавшие.

Ночью огонь со стороны ВСУ велся по районам 8 населенных пунктов Республики. В результате обстрелов 9 мирных жителей погибли и 17 получили ранения. Повреждены 44 домов и 8 объектов гражданской инфраструктуры.

Украинские военнослужащие заминировали некоторые из улиц противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток» (ПФМ-1С). Жителей населенных пунктов просят соблюдать осторожность при перемещении, а также усилить контроль над детьми.