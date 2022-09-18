Мини-путешествуем по России: лучшие маршруты на выходные

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У жителей нашей страны сформировалась новая хорошая привычка – устраивать мини-путешествия на выходные. Раньше отпуск всегда бы долгой поездкой: тут скорее еще больше устанешь, чем отдохнешь. Теперь все больше семей готовы отправиться за пределы своего родного города всего на пару дней. И получить уйму впечатлений!

Тренд на такие небольшие путешествия никогда бы не состоялся, если не делать такие поездки комфортными. И главные вопрос: куда поехать и что посмотреть? Помочь с ответом смогут национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» и Ростуризм, которые уже помогают россиянам спланировать путешествие по нашей стране.

Специалисты подобрали 20 готовых вариантов, которые охватывают множество городов и регионов России. В подборке более 150 объектов и мест для посещения. При этом программа составлена так, что за пару дней можно посмотреть самые главные достопримечательности, насладиться местной кухней и насыщенно провести уикенд.

«Комсомольская правда» собрала для вас самые интересные маршруты.