Родион Газманов: «Мне перестали звонить с угрозами — и то хорошо!»

Родион Газманов готовится к большому сольному концерту в Москве Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В настоящий момент Родион Газманов готовится к большому сольному концерту в Москве, который состоится 18 сентября в клубе Magnus Locus. Репетирует, придумывает концертные фишки и подбирает концертную программу. И все же для «КП» певец выкроил время, чтобы объяснить, чем ему нравится волнительный период подготовки к выступлению, что помогает ему просыпаться рано утром и что за блондинку он вел под руки на международном кинофестивале «Будем жить» в Москве.

- Родион, недавно вы стали работать на радио. Как вам опыт ведения утреннего шоу? Там же всегда надо быть бодряком.

- Опыт ведения утреннего шоу весьма интересный. Я раньше работал на радио, но утреннее шоу еще ни разу не вел, это классно.

- Легко просыпаетесь и входите в ритм «юмор и бодрость без остановки»?

- Просыпаться легко, если ты сразу попадаешь в приятную компанию с Таней Фишер и Ильей Муромовым — коллегами по утреннему шоу — и сразу понимаешь, что очень хочется проснуться, потому что хорошая компания, хороший проект. И, главное, есть понимание того, что ты принесешь радиослушателям бодрость. Это тоже помогает проснуться.

- На российском ТВ стартовал новый сезон. Есть ли сейчас проекты на нашем ТВ, в которых вы хотели бы поучаствовать? Или те, в которые вас уже приглашали.

- Есть телепроекты, в которые меня пригласили, и я согласился принять участие. Но рассказывать об этом пока еще рано. Сейчас в эфире выходит проект «Ну-ка все вместе!» со мной в жюри. Это то, что нужно смотреть. А проекты, которые в производстве, называть пока нельзя.

- Тогда к музыке. Как проходят ваши сольные концерты? Есть ли запрос от публики на исполнение патриотических песен?

- Сольники проходят отлично! Запрос от публики и от организаторов на патриотическую музыку есть, но у меня в репертуаре таких песен не так много. Я понимаю, что сейчас такое время, когда это актуально и это нужно, и у меня есть песни в репертуаре, которые с этой тематикой перекликаются. Но конкретную патриотику я не писал. Возможно, потом когда-нибудь.

- В телеграме вы открыто высказываете позицию по поводу происходящих вокруг нашей страны событий и русофобии в целом. Было такое, что пришлось поссориться из-за этого с кем-то из друзей или коллег?

- Конечно, у меня есть несколько бывших хороших знакомых, которые поссорились со мной на фоне политической ситуации в мире. Но это их дело, их мнение. Я никогда ни с кем не прекращал отношения из-за политических взглядов, я всегда очень четко разделяю взгляды человека и его человеческие качества. У меня есть друзья, которые не поддерживают спецоперацию, но мы можем нормально общаться, просто не затрагивая те темы, в которых мы не согласны друг с другом.

- А проклятия присылают?

- Проклятия тоже присылают. Достаточно почитать мою ленту комментариев в контакте и в телеграме, чтобы понять, что творится в медиапространстве. Почти перестали звонить с угрозами — и это уже хорошо.

Родион Газманов готовится не только к сольному концерту в Москве, но и к туру по югу России Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Отлично! А как проходит подготовка сольного концерта, намеченного на 18 сентября. Чего ждать слушателям?

- Мы плотно готовимся к сольному концерту и к туру по югу — Краснодар, Майкоп, Новороссийск и Ростов-на-Дону. Будет интересная программа. Это очень важный момент. Процесс подготовки я люблю не меньше самих концертов. В это время придумываются какие-то новые музыкальные ходы, приходят элементы концертов, которые поначалу не собирался включать в программу. Мы не просто сидим и зубрим песни, мы прогоняем их, слушаем, как это звучит, пробуем менять порядок, аранжировки, чтобы каждый живой концерт был интересным.

- Тогда что самое сложное для вас во время репетиций?

- Самое сложное во время репетиций – отработать 6 часов без перерывов, а чаще всего именно так и случается.

- Что занимает сейчас большую часть вашей жизни вне музыки? Стихи?

- Сложно сказать. Мне кажется, что я даже во сне иногда насвистываю что-то из музыки. Сейчас готовится огромное количество нового материала, мы будем снимать клип на песню «Фары» и создавать еще много всего нового. Музыка занимает почти все время. Стихи я пишу, часто они пишутся отдельно от музыки. Сейчас я начал их выкладывать, публика принимает.

Идея трека родилась в Крыму во время гастрольного тура по полуострову Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Как и где родилась идея трека «Крымское лето»? И стоит ли ждать клипа на него?

- Идея родилась в Крыму во время одного из наших гастрольных туров по полуострову. Мы проводили там отличное время. Время, когда ты вроде бы работаешь, но одновременно и отдыхаешь. Клип на эту песню, возможно, будет в следующем году, но не загадываем.

- На кинофестивале «Будем жить» в Москве летом вы появились на красной дорожке в компании красивой блондинки. Можно ли, наконец, говорить об окончании холостяцкой жизни?

- Это Василина Краснослободцева, моя бэк-вокалистка, с которой мы дружим и работаем вместе уже почти 8 лет. И если бы между нами что-то было [из романтических отношений], вы бы об этом узнали.

Василина Краснослободцева - бэк-вокалистка Родиона Газманова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Неужели отец не спрашивает, когда подарите ему внуков?

- Родители уже перестали мучить меня вопросами, когда я подарю им внуков, потому что это никак не приближает, а, наоборот, отдаляет тот момент. Это как панды, которые не размножаются в неволе. Не нужно пристально наблюдать, все произойдет само собой.

- А каким отцом вы себя видите?

- Пока не вижу, когда увижу, сообщу.

3 июля 2022 года Родиону Газманову исполнился 41 год Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Не так давно вам исполнился 41 год. Это много или мало? И чем жизнь после сорока отличается от жизни до сорока?

- 41 — это нормально. Я привык к тому, что нормально воспринимаю любой свой возраст. Это не много и не мало, это текущий момент жизни. И жизнь после 40 отличается от жизни до 40 тем, что ты перестаешь тратить время попусту. Ты начинаешь понимать его ценность, скоротечность. Ты получаешь определенные навыки и опыт. И на базе этого опыта, подгоняемый ощущением, что жизнь идет и время идет, начинаешь действовать очень эффективно: принимать правильные решения, строить стратегию, начинаешь экономить силы и в то же время, очень правильно этими силами распоряжаться.

Где слушать: 18 сентября, 20.00, клуб Magnus Locus, Москва